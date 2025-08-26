विसर्जन स्थळी निर्माल्य कलश
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी सांगितले की, नागरिकांनी नदीकाठ, तलाव, विहिरी, कृत्रिम तलाव अशा कोणत्याही ठिकाणी प्लास्टिक कचरा अथवा विघटन न होणारे साहित्य टाकू नये. यासाठी प्रत्येक विसर्जन स्थळी निर्माल्य संकलनासाठी कलश ठेवले आहेत. फुले, माळा, पूजेचे साहित्य व इतर जैविक कचरा त्यातच टाकावे. नदी व जलस्रोत प्रदूषित होऊ नयेत यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. निर्माल्य थेट पाण्यात टाकल्यास ते कुजून प्रदूषण वाढते. कलशातून गोळा केलेले साहित्य खत किंवा इतर पर्यावरणपूरक कारणांसाठी वापरता येते. त्यामुळे गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा होऊ शकतो. नागरिकांनी थर्माकोल वा प्लास्टिकच्या सजावटीच्या वस्तूंऐवजी पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करावा. नदीकाठ स्वच्छ ठेवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. स्वच्छ जलस्रोत व निरोगी वसुंधरेसाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत.’’
