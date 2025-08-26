गणरायाच्या स्वागतासाठी उद्योगनगरी सजली
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २६ ः श्री गणरायाचे उद्या घरोघरी आगमन होत आहे. मंगळवारी गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला घरोघरी गणरायाच्या आगमनाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी जय्यत तयारी केली आहे. आता दहा दिवस गणेश मूर्तीच्या सहवासात घराघरांत आनंद अन् उत्साहात भर पडणार आहे. गणरायाच्या स्वागतासाठी उद्योगनगरी सजली आहे.
पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरात गणेशोत्सव जल्लोषात साजरा केला जातो. शहरातील देखावे पाहण्यासाठी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून भाविक येतात. गणरायाचे आगमन होणार म्हणून गेल्या पंधरवड्यापासून सार्वजनिक मंडळांची तयारी जोरात सुरू होती. ठिकठिकाणी मंडळांमध्ये देखावे उभारण्यात कार्यात कार्यकर्ते मग्न होते. गणेशमूर्तीसह भव्य सभामंडप, विद्यूत रोषणाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच पौराणिक व सध्याच्या घडामोडींवर आधारित आरास करण्यात आली आहे. मंडळांनी यंदा सामाजिक संदेश देणारे विविध देखावे उभारले असून त्याचे काम अंतिम टप्यात आले आहे.
गणपती ज्या सभामंडपात विराजमान होणार आहे, तेथे भव्य विद्यूत रोषणाई करण्यात आली आहे. गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला अनेक मंडळांनी गणेशमूर्ती वाजतगाजत सभामंडपात नेल्या. काही मंडळांच्या मूर्ती उद्या (ता. २६) आणण्यात येणार आहेत. मूर्तीचेही आज वाद्यांच्या गजरात आगमन होणार असल्याने कार्यकर्त्यांचा उत्साह सुद्धा होता. मंडळांनी मिरवणुकीसाठी रथ सजविले आहेत. ढोल-ताशा पथकेही मिरवणुकीसाठी सज्ज झाली आहेत. गणरायाच्या आगमन सोहळ्यात कुठल्याही प्रकारची हुल्लडबाजी होणार नाही यासाठी पोलिस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. तर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विविध मार्गांत बदल करण्यात आले आहेत. सामाजिक एकतेचा संदेश देत बहुतांशी मंडळांनी पारंपारिकतेसह पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
-----
