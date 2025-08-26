सुरक्षेसाठी तीन हजार पोलिस सज्ज
पिंपरी, ता. २६ : गणेशोत्सव उत्साहात व शांततेत व्हावा. नागरिकांची सुरक्षा कायम राहावी, यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने तयारी पूर्ण केली आहे. उत्सव काळात सुमारे तीन हजार पोलिस सज्ज असतील. तसेच मागील काही दिवसांत प्रतिबंधात्मक कारवाईदेखील करण्यात आली.
पोलिस आयुक्तालय हद्दीत दोन हजार १४६ सार्वजनिक गणपतींची स्थापना होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व पोलिस ठाणे व परिमंडळ स्तरावर पोलिसांनी मंडळे, शांतता कमिटी, डीजे चालक-मालक, संबंधित शासकीय विभागाचे अधिकारी यांच्या यापूर्वी बैठका घेतल्या आहेत. बैठकांमध्ये प्रामुख्याने समाजविधायक उपक्रम राबवावेत. डीजे, डॉल्बी व लेझर बीम लाइटचा वापर करू नये, याबाबत आवाहन केले आहे. तर, एक हजार ८०९ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
हद्दीतील सर्व विसर्जन मार्ग व विसर्जन स्थळे यांना पोलिस अधिकाऱ्यांनी महापालिका, महाराष्ट्र विद्युत महामंडळ व इतर संबंधित शासकीय अधिकारी यांचेसह सयुक्तिक भेटी देऊन पाहणी केली आहे. विसर्जन मार्गावरील खड्डे बुजविणे, झाडांच्या फांद्या कापणे, खटकणाऱ्या विद्युत व इतर केबल व्यवस्थित करून घेणे, विद्युत प्रकाश योजना करणे आदी उपाययोजना करून घेतल्या आहेत.
ध्वनी प्रदूषण केल्यास कठोर कारवाई
ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व स्तरावर जागृती केली आहे. ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना अद्ययावत ‘नॉइज लेवल मीटर’ पुरविण्यात आले आहेत. उत्सव कालावधीत याद्वारे मोजमाप करुन संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
असा असेल पोलिस बंदोबस्त
सह आयुक्त आणि अपर आयुक्त- प्रत्येकी एक, उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त - प्रत्येकी सहा, पोलिस निरीक्षक - ६४,
सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक - २९१, अंमलदार - दोन हजार ३५५, होमगार्ड - ४००, राज्य राखीव पोलिस पथक - दोन,
बॉम्ब शोधक व नाशक पथक -एक, शीघ्र कृती पथक - १७, दंगल नियंत्रक पथक- सहा
सर्व नागरिक, गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी गणेशोत्सव कालावधीत पोलिसांना सहकार्य करावे. तसेच हा उत्सव शांततेत व आनंदात साजरा करावा.
- विनयकुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.