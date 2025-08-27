नृत्यकला मंदिराला मॉरिशसमध्ये सादरीकरणाचे आमंत्रण
पिंपरी-चिंचवड

नृत्यकला मंदिराला मॉरिशसमध्ये सादरीकरणाचे आमंत्रण

Published on

पिंपरी, ता. २७ ः महाराष्ट्र मंडळ फेडरेशन ऑफ मॉरिशियस आणि विभव जागतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित गणपती उत्सवामध्ये नृत्य सादरीकरणासाठी नृत्यकला मंदिराच्या विद्यार्थिनींना आमंत्रण मिळाले आहे. या सोहळ्यात संस्थेतील २० विद्यार्थी मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र राम गुलम यांच्या उपस्थितीत नृत्य सादर करणार आहेत. कलाकारांचा सत्कार पंतप्रधान राम गुलम यांच्या हस्ते होणार असून, सर्व कलाकारांना स्टेट हाउस अर्थात राष्ट्रपती भवनात विशेष निमंत्रण देण्यात आले आहे, अशी माहिती संस्थेच्या संचालिका तेजश्री अडिगे यांनी दिली.
नृत्यकला मंदिराचा हा जवळपास आठवा परदेश दौरा असून, यापूर्वी फ्रान्स, युरोप, दुबई, सिंगापूर, मलेशिया, स्पेन, थायलंड अशा अनेक देशांमध्ये नृत्यनाटिका सादर केल्या आहेत. पुन्हा एकदा मॉरिशसमध्ये ते भक्तीरस, संस्कृती आणि कला यांचा संगम साधणारे पारंपरिक शास्त्रीय व लोकनृत्य-नाट्य प्रकार सादर करणार आहेत. हा कार्यक्रम मॉरिशस दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपित करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या त्रिदशकपूर्ती वर्षात होणाऱ्या या परदेश दौऱ्यासाठी तेजश्री अडिगे यांच्यासह त्यांच्या विद्यार्थिनी नुकत्याच मॉरिशसला रवाना झाल्या आहेत. ३० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या नृत्यकला मंदिराने आजवर १५ हजारांहून अधिक नृत्यांगना घडविल्या असून, अनेक चित्रपट तारे-तारकांना नृत्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेली २० वर्षे सातत्याने विजेतेपद पटकाविलेली ही संस्था आता पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर कला सादर करण्यास सज्ज झाली आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com