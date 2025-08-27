गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर हिंजवडी मेट्रोची ‘ट्रायल रन’
पिंपरी, ता. २७ ः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील तिसरी मेट्रो मार्गिका पुण्यातील शिवाजीनगर ते हिंजवडी-माण अशी आहे. या मार्गावर बुधवारी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर मेट्रो प्रशासनाने माण डेपो ते म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलापर्यंत यशस्वी चाचणी (ट्रायल रन) पूर्ण केली. याबरोबरच पुणे मेट्रोने आणखी एक टप्पा गाठला आहे.
पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात स्वारगेट ते पिंपरी (पीसीएमसी) आणि वनाज ते रामवाडी अशा दोन मार्गिका होत्या. हे दोन्ही मार्ग शिवाजीनगर न्यायालय (शिवाजीनगर कोर्ट मेट्रो स्थानक) येथे एकत्र येतात. तेथूनच शिवाजीनगर ते हिंजवडी अशी तिसरा मार्गिका सुरू होते. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या मार्गिकेमुळे पुणे आणि माण-हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क जोडले जाणार आहे. याशिवाय वाकडपाशी पिंपरी-चिंचवड शहर जोडले जाणार आहे. हा पूर्ण मार्ग २३.३ किलोमीटर अंतराचा आहे. यापूर्वी तीन चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. मात्र, त्या माण ते हिंजवडी दरम्यानच होत्या. बुधवारी प्रथमच हिंजवडीच्या हद्दीबाहेर मेट्रोने धाव घेतली.
कोंडीतून सुटकेची आशा
माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यानची मेट्रो सेवा प्रवाशांसाठी फायद्याची ठरणार आहे. विशेषतः आयटीयन्ससाठी ही सेवा महत्त्वाची ठरणार असून माण, हिंजवडी, वाकड, बाणेर, बालेवाडी येथील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची आशा आहे.
