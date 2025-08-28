सयाजीनाथ विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड
पिंपरी, ता.२७ ः भारत विकास परिषद पुणे पूर्व यांच्यामार्फत वडमुखवाडी येथील श्री सयाजीनाथ महाराज विद्यालयातील विद्यार्थिनींची प्रश्नमंजूषा स्पर्धेमध्ये निवड झाली आहे. श्रेया यमलवार व मृण्मयी कुलकर्णी या दोघींचीही ‘भारत को जानो’ या कोल्हापूर येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
विमान नगर येथील सिम्बॉयसिस इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये या राष्ट्रीय स्पर्धा पार पडल्या. यामध्ये एकूण ३२ शाळांनी सहभाग घेतला होता. श्रेया व मृण्मयी या दोघींनीही प्रथम क्रमांक पटकावला. मेडल, ट्रॉफी, व प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी देशभक्तिपर राष्ट्रीय समूह गान स्पर्धाही पार पडल्या. स्पर्धेत विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी द्वितीय क्रमांक पटकावला. स्पर्धेमध्ये पुण्यातील एकूण २२ शाळा सहभागी झाल्या होत्या. विद्यार्थिनींच्या यशाबद्दल संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष रामभाऊ मोझे, संचालिका प्रा. अलका पाटील, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर मोझे व विद्यालयाचे प्राचार्य राजकुमार गायकवाड यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. विद्यार्थ्यांना हिंदी विषय प्रमुख डॉ. कल्याण वाघ, शिक्षिका अर्चना पाटील व भाऊसाहेब जाधव यांचे मार्गदर्शन लाभले.