वाकडच्या आदिवासी वसतिगृहात मुलींची गर्भधारणा तपासणी?
पिंपरी, ता. २७ ः वाकड येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रियेवेळी होणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या नियमित आरोग्य तपासणीत गर्भधारणा चाचणीही (युपीटी टेस्ट) करण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी राज्य महिला आयोगाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना मंगळवारी नोटीस बजावली.
दरम्यान, वसतिगृहाच्या गृहपालांनी (वॉर्डन) अशी तपासणी होत नसल्याचा दावा केला आहे. राज्य सरकारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांअंर्तगत हे वसतिगृह कार्यान्वित आहे. पालकांची पूर्वपरवानगी न घेता अशी तपासणी केली जात असल्याचे चर्चा माध्यमांमध्ये आहे. शासन निर्णयात तसेच प्रवेश प्रक्रियेत गर्भधारणा चाचणीचे निर्देश नाहीत. त्यानंतरही हा प्रकार घडल्याबाबत महिला आयोगाने दखल घेतली आहे. आयोगाने आंबेगाव तालुक्यातील धाडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना तत्काळ चौकशी करत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
---
वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रियेवेळी विद्यार्थिनींची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते. त्यांना निःशुल्क पत्र मिळविण्यासाठी औंध रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविण्यात येते. याबाबत चुकीची बातमी प्रसारित झाली आहे. पोलिसांनी विचारणा केल्यावर ही बाब उघड झाली आहे. याविषयी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.
- मंजूषा वायसे, गृहपाल, आदिवासी मुलींचे वसतिगृह, वाकड
-----
