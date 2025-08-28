राष्ट्रीय नेत्रदान पंधरवड्याचे जिल्हा रुग्णालयात उद्घाटन
पिंपरी, ता. २८ ः नेत्रदानाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालयात चाळिसावा राष्ट्रीय नेत्रदान पंधरवड्याचे उद्घाटन करण्यात आले. आपल्या समाजात मोठ्या प्रमाणात अंध व्यक्तींना कोर्नियाचे अंधत्व आहे आणि त्यांच्यापैकी किमान एक तृतीयांश लोकांना नेत्र बुब्बुळे प्रत्योरोपनाचा फायदा होऊ शकतो.
सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालयात आठ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नेत्रदान पंधरवडा साजरा करण्यात येणार आहे. प्रसंगी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. जिल्हा नेत्र शल्यचिकित्सक डॉ. अंजली कुलकर्णी यांनी नेत्रदानाबाबत समज व गैरसमज यावर माहिती दिली. नेत्रदान पंधरवडा उद्घाटन प्रसंगी डॉ. प्रज्ञा निकम, डॉ. प्रिया हरिदास, जिल्हा नोडल ऑफिसर एस. जी. राठोड, नेत्र चिकित्सा अधिकारी धनंजय भागवत व मयूरी भागवत तसेच ऑपरेशन थिएटर प्रमुख जयश्री दीक्षित, वॉर्ड प्रमुख नयना भालेकर व इतर अधिपरिचारिका तथा समुपदेशक सीमा हगवणे व तसेच संतोष चव्हाण कार्यक्रम सहाय्यक व प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर, नर्सिंग व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाची समाप्ती नेत्रदान प्रतिज्ञा घेऊन करण्यात आली. पंधरवड्यामध्ये विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. रांगोळी स्पर्धा, पोस्टर प्रदर्शन स्पर्धा, मॅरेथॉन, फेरी, शाळांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम व पथनाट्य राबविण्यात येणार आहेत.