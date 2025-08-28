बीआरटी मार्गाची चाळण ; खड्ड्यांमुळे चालक आणि प्रवासी त्रस्त

पिंपरी, ता. २८ ः पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) निगडी ते दापोडी बस रॅपिड ट्रान्झिट मार्गाची (बीआरटी) दुरवस्था झाली आहे. बीआरटी मार्गात खड्डे पडले असून मार्गाची चाळण झाली आहे. त्यामुळे बसचालक आणि प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
पिंपरी ते निगडी भक्ती-शक्ती चौक या विस्तारित ४.५१ किलोमीटर उन्नत मार्गिकेच्या कामाला सुरवात झाली आहे. सध्या निगडीतील भक्ती-शक्ती चौक, आकुर्डी व चिंचवड येथे पिलर उभारणीचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे निगडी ते चिंचवड बीआरटी मार्ग बंद करण्यात आला आहे. मेट्रो पिलर टाकण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याने आकुर्डी बीआरटी स्थानक काढून टाकले आहे. निगडी ते दापोडी मार्गापैकी एचए कंपनी ते दापोडी बीआरटी सुरु आहे. पण, या मार्गाची देखील दुरवस्था झाली असून मोठ-मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे बस चालकांना कसरत करावी लागत आहे. बसमधील प्रवाशांना देखील त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाचे बीआरटी मार्गाकडे दूर्लक्ष झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तसेच एचए कंपनी ते दापोडी बीआरटी मार्गाची देखभाल दुरुस्ती करा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.