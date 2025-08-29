अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २८ ः गणेशोत्सवाच्या काळात प्रसाद, मिठाई आणि इतर अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी मोहीम सुरु केली आहे. अन्नातून होणारी विषबाधा रोखण्यासाठी गणेश मंडळांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले.
गणेशोत्सवानंतर नवरात्र, दसरा, दिवाळी हे सण येणार आहे. उत्सवाच्या काळात मिठाई, गोड पदार्थांना जास्त मागणी असते. यासाठी विविध पदार्थ तयार करण्यासाठी तेल, दूध, गूळ, रवा, खवा आदींचा वापर होतो. या पदार्थांना जास्त मागणी असल्यामुळे अनेक विक्रेते यात भेसळ करून विक्री करतात. ही समस्या तीव्र स्वरूपाची आहे.
त्यामुळे अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून दुकानांवर धाडी टाकून भेसळयुक्त पदार्थ जप्त केले जात आहेत. ११ ते २५ ऑगस्ट दरम्यान ३५ अन्न दुकानांमध्ये तपासणी करण्यात आली. त्यातून कच्चे घटक, मिठाई आदींचे ६२ नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई करणार असल्याचे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
येथे करा तक्रार
सणासुदीच्या काळात विक्री करण्यात येणाऱ्या अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ असल्याचा संशय असल्यास नागरिकांनी १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी, असे वाहन सहआयुक्त (अन्न) सुरेश अन्नपुरे यांनी केले.
मंडळांनी घ्यावयाची काळजी
- प्रसाद काचेच्या भांड्यात किंवा प्लॅस्टीकच्या पारदर्शक भांड्यात झाकून ठेवावेत
- भाविकांना शिळे अन्नपदार्थ सेवनास देऊ नयेत
- प्रसाद हाताळणाऱ्या व्यक्तीने तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन टाळावे
- संसर्गजन्य आजार असणाऱ्या व्यक्तीने प्रसाद बनविण्याचे, हाताळण्याचे काम करू नये
- आवश्यक तेवढाच ताजा प्रसाद वाटावा
- विशेषतः दूध, दुग्धजन्य पदार्थांपासून प्रसाद तयार करावा
- शिल्लक प्रसाद योग्य त्या तापमानात साठवावा
- उरलेले कच्चे पदार्थ, कचरा टाकण्यासाठी झाकण असलेली कचराकुंडी ठेवावी
- आजूबाजूच्या परिसरात स्वच्छता राखावी
- प्रसाद तयार करण्यासाठी वापरायची भांडी धुण्यासाठी स्वच्छ पाणी वापरावे
- पिण्याचे पाणी स्वच्छ भांड्यात साठवावे, त्यावर स्वच्छ झाकण ठेवावे
- पिण्याचे पाणी निर्जंतुकीकरण करूनच द्यावे
- प्रसाद तयार करणाऱ्या व्यक्तीने हातमोजे व ॲप्रन घालावा
- त्याने केस पूर्णपणे झाकणारी टोपी व तोंडाला मास्क लावावा
- प्रसाद हाताळणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी वैयक्तिक स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचे काळजीपूर्वक पालन करावे
- प्रसाद स्वतः तयार करून भाविकांना वितरित करणाऱ्या मंडळांनी अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाकडे नोंदणी करून प्रमाणपत्र घ्यावे (संकेतस्थळ - FOSCOS.fssai.gov.in, नोंदणी शुल्क १०० रुपये)
- कच्च्या अन्नपदार्थांची खरेदी केल्याची देयके बाळगावीत
- कच्चे अन्नपदार्थ परवानाधारक दुकानातूनच खरेदी करावेत
