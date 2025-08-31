गहाण सदनिका विकून पावणे दोन कोटींना गंडा
पिंपरी, ता. ३१ : गहाण ठेवलेल्या सदनिकांची विक्री करून एक कोटी ८४ लाख पाच हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एका महिलेसह नऊ जणांवर गुन्हा दाखल झाला. देहूरोडमधील माळीनगर परिसरातील अरुण्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बी विंगमध्ये हा प्रकार घडला. या प्रकरणी अक्षय जगन्नाथ यादव (रा. अरुण्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था) यांनी देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी राजू माळी, संदीप पटेल, मनोज मेहता, राकेश कंडालकर, सचिन माळी, विनोद परंडवाल, विशाल मुऱ्हे, देवेंद्र देवकर यांच्यासह एका महिलेवर गुन्हा दाखल केला. बिल्डकॉम कंपनीच्या भागिदारांनी या सोसायटीच्या बी विंगमधील १४ सदनिका भोसरीतील श्री भैरवनाथ पतसंस्थेत १० जूनला गहाण ठेवल्या. याची माहिती असूनही फिर्यादी आणि इतर लोकांना सदनिका विकण्यात आल्या. आरोपींनी सदनिका गहाण ठेवल्याची नोंदणी रेरा आणि इतर ठिकाणी न करता परस्पर विक्री केली.
-----------