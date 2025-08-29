आजचे कार्यक्रम
निगडी, प्राधिकरणातील श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडळाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव : श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडळाच्यावतीने आयोजन : भक्तिगीत व भावगीतांचा कार्यक्रम : वेळ - सायंकाळी ५. ३० वा., स्थळ - टेल्को सोसायटीजवळ, श्री सिद्धिविनायक मंदिर, सिद्धिविनायक मार्ग, प्राधिकरण, निगडी.
निगडी, प्राधिकरणातील स्वामी विवेकानंद मित्र मंडळाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव : स्वामी विवेकानंद मित्र मंडळाच्यावतीने आयोजन : चित्रकला स्पर्धा : वेळ - सकाळी ११. ०० वा., एकपात्री कार्यक्रम : वेळ : रात्री ८. ०० वा., स्थळ - टेल्को सोसायटीजवळ, प्राधिकरण, निगडी.
अॅंथिया गणेशोत्सव : अॅंथिया सोसायटीच्यावतीने आयोजन : श्री सत्यनारायण महापूजा : वेळ - सकाळी ११. ०० वा, महिला भजन कार्यक्रम : वेळ- सायंकाळी ६. ३० वा., आरती : वेळ- श्रींची आरती, महाप्रसाद : वेळ- रात्री - ८. ०० वा., स्थळ - अॅंथिया सोसायटी, पिंपरी.
--------------------
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
* नवजीवन समूह : आर सी चर्च, स्टेशन रोड, गोकूळ हॉटेल जवळ, पिंपरी, संपर्क : ८८८८१२८८८३, वेळ- सकाळी ८.००
* जीवनआशा समूह : कामगार कल्याण भवन , सुबोध विद्यालयासमोर, छत्रपती संभाजीनगर, चिंचवड, संपर्क : ८४४६७३२३३३, वेळ - सायंकाळी ७.००
* एकतासमूह : इंदिरा गांधी, शाळा क्रमांक ८७ ब-२, वार्ड -८ पोलिस लाईन शेजारी , औंधगाव, संपर्क : ७५५८३६०१६८. वेळ- सायंकाळी ७. ३०.
---------------------