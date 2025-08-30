सोमाटणे गणेश सजावट
सोमाटणे, ता. ३०ः सोमाटणे येथील गणेश मंडळांनी खर्चात कपात करून सामाजिक उपक्रमावर भर दिला आहे. यावर्षी गणेशोत्सव निमित्त आरोग्य तपासणी, विविध क्रिडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले.
हनुमान मित्र मंडळ, मोरया मित्र मंडळ, गणेश मित्र मंडळ, झंकार मित्र मंडळ, ओंकार मित्र मंडळ, ज्ञानराज मित्र मंडळ, देवीआई मित्र मंडळ, शिवतेज मित्र मंडळ असे एकूण आठ गणेश मंडळ सोमाटणे येथे आहेत. या आठही गणेश मंडळाच्या वतीने यावर्षी खर्च वाचवण्यासाठी नैसर्गिक सजावट व आकर्षक रंगीबेरंगी विद्युत रोषणाईचा वापर करण्यात आला आहे. वाचवलेल्या पैशांचा उपयोग सामाजिक उपक्रमासाठी वापरण्यास सुरवात केली आहे. यामध्ये आरोग्य तपासणी व उपचार, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी क्रिडा, वक्तृत्व, निबंध स्पर्धा तर महिलांसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. गणेश मंडळाचे अध्यक्ष सुलतान शेख, रोहन काळे, गणेश शिंदे, ऋषी आंद्रे, नितीन रोडे, राजेश धारवाडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकर्त्यांनी हा उपक्रम राबवला आहे.
