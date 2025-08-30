स्नेहसावली आश्रमाला समाजदूत पुरस्कार
पिंपरी, ता. ३० ः स्व. दिगंबरराव कुलकर्णी यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अविनाश वैद्य यांच्या स्नेहसावली आश्रमाला यावर्षीचा समाजदूत पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
सुधा कुलकर्णी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार डॉ. वैद्य यांना देण्यात आला. कार्यक्रमाचे नियोजन विवेक कुलकर्णी यांनी केले. या प्रसंगी ज्येष्ठ साहित्यिक राज अहेरराव, पीसीएमसी न्यूजचे संपादक विवेक इनामदार, डॉ मनाली वैद्य, मीनाक्षी कुलकर्णी उपस्थित होते. डॉ. वैद्य हे अनेक वर्षांपासून स्नेहसावली वृद्धाश्रम चालवत असून समाजाने किंवा कुटुंबाने नाकारलेल्या ज्येष्ठांना आश्रय देण्याचे कार्य ते करत आहेत. ‘मूर्ती आमची, किंमत तुमची’ हा त्यांचा उपक्रम प्रसिद्ध आहे. यावेळी आश्रमाला शक्य ती मदत करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

