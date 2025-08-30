कोकणातून परतण्यासाठी दिडशे एसटी बस उपलब्ध
पिंपरी, ता. ३० ः गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात गेलेल्या भाविकांच्या परतीच्या प्रवासासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागाने दिडशे बस उपलब्ध केल्या आहेत. दोन ते सात सप्टेंबर दरम्यान या बस चिपळूण, दापोली, खेड, रत्नागिरी, सावंतवाडी आदी ठिकाणांवरून पुण्यात परतणार असल्याची माहिती एसटी प्रशासनाने दिली.
कोकणात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्यासाठी कोकणवासी मोठ्या संख्येने गावी जातात. दरवर्षी एसटी प्रशासन गणेशोत्सवात जादा बस सोडते. यंदाही पुणे विभागातील वल्लभनगर (पिंपरी-चिंचवड), स्वारगेटसह विविध आगारांतून जादा बस सोडण्यात आल्या होत्या. पुणे विभागातून चिपळूण, दापोली, देवरूख, गुहागर, खेड, रत्नागिरी, सावंतवाडी आदी ठिकाणी जाण्यासाठी १५६ एसटी बसचे आरक्षण फुल्ल झाले होते. कोकणात जाण्यासाठी पुण्यातून ९८ बसचे ग्रुप बुकिंग झाले होते. परतीच्या प्रवासासाठी मात्र आतापर्यंत केवळ १२ बसचे ग्रुप बुकिंग झाले आहे.
