गुन्हे वृत्त
ट्रकच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू
पिंपरी : भरधाव ट्रकच्या धडकेत देहूरोडमध्ये पुलाखाली पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. रामू कृष्णा आदगिरी (वय ५३) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी त्यांच्या पत्नीने देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून जुनेद मोहम्मद युसूफ शेख (रा. के. एम. पार्क, देहूरोड) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला.
------------------------
पिस्तूल बाळगणारा तरुण अटकेत
पिंपरी : पोलिसांच्या गुंडा विरोधी पथकाने पिस्तूल बेकायदा बाळगलेल्या तरुणाला पिंपरीत अटक केली. अक्षय नवगिरे (वय २८, रा. बलदेवनगर, पिंपरी) असे आरोपीचे नाव आहे. पिंपरीतील साई चौक ते पुणे-मुंबई महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर थांबलेल्या एकाकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून अक्षयला ताब्यात घेण्यात आले. झडतीत त्याच्याकडे ५० हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल, एक काडतूस व एक कोयता सापडला.
---------------
तरुणाकडून पिस्तूल, गुप्ती जप्त
पिंपरी : निगडीतील ट्रान्सपोर्टनगर परिसरात पोलिसांच्या गुंड विरोधी पथकाच्या कारवाईत एका तरुणाकडून ५० हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल, एक काडतूस व एक गुप्ती जप्त करण्यात आली. गणेश ऊर्फ मोनू संकपाळ (वय २५, रा. इंदिरानगर, ओटास्कीम, निगडी) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पथकाने सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले.
----------------------------------------------------------------
