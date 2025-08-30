रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन अंतिम टप्प्यात
पिंपरी, ता. ३० : पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पाला गती मिळत आहे. संयुक्त मोजणी पार पडली आहे. ९८ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू होईल.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) विकसित करीत असलेला हा एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी आणि इतर शहरांमधून पुण्यात येणारी अवजड वाहतूक वळविण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा प्रादेशिक योजनेत २५ नोव्हेंबर १९९७ रोजी रिंग रोड प्रस्तावित करण्यात आला. त्यास २५ वर्षांचा कालावधी उलटूनही प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही.
रिंग रोड प्रकल्प ४० गावे जोडणारा आणि ८२.३८ किलोमीटर अंतराचा आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी सध्या विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरु आहे. यासाठी अंदाजे खर्च ९०० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. डीपीआर तयार झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील सोळू ते वडगाव शिंदे या अंतरातील काम प्रत्यक्ष पूर्ण होण्यासाठी अडीच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. सध्या जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
रिंगरोड प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. सध्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. साधारण ९८ टक्के भूसंपादन झाले आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए
