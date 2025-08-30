गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने इच्छुकांची लगबग
पिंपरी, ता. ३० ः आगामी महापालिका निवडणूकीसाठी इच्छुकांनी दहिहंडीपाठोपाठ गणेशोत्सवाचे निमित्त साधले आहे. आजी-माजी नगरसेवकांसह अनेक इच्छुक वेगवेगळ्या मंडळांना भेटी देऊन मतदारांशी संपर्क साधत आहेत.
महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी होईल आणि पुढील महिन्यात अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होईल. त्यामुळे महापालिका निवडणूक दिवाळीनंतर होणार, हे निश्चित आहे. मार्च २०२२ पासून ही निवडणूक वेगवेगळ्या कारणांनी लांबणीवर पडली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुहूर्त लागला आहे.
त्यामुळे सर्वच पक्षांतील इच्छुकांनी मतदारांशी संपर्क साधण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी गणेशोत्सवाचा मुहूर्त साधण्यात आला. आपापल्या भागातील सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या कार्यक्रमांना प्रायोजकत्व देणे, पूर्ण वेळ उपस्थित राहाणे, आरतीला उपस्थिती लावणे अशा माध्यमातून इच्छुक मंडळी मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
सोसायट्यांमध्ये उपस्थिती
शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरांत मोठमोठे गृहप्रकल्प उभारले आहेत. तेथील मतदारांची संख्या वाढली आहे. जवळपास सर्वच गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. त्यांच्याही आरतीला इच्छुक हजेरी लावत आहेत. गणेशोत्सवानिमित्त सोसायटी स्तरांवर विविध स्पर्धांच्या आयोजनासही प्रोत्साहनही दिले जात आहे.
नव्या-जुन्यांची तयारी
या निवडणुकीसाठी माजी नगरसेवकांसह नव्या इच्छुकांची संख्याही जास्त आहे. विविध ठिकाणी, प्रदर्शनी भागात, गणेसोत्सवाच्या मंडप परिसरात त्यांचे शुभेच्छा फलक झळकले आहेत. . २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्यांसह त्यापूर्वी माजी असलेले पदाधिकारीही तयारी करीत आहेत. त्यांनी सुद्धा मतदारांच्या भेटीगाठींवर भर दिला आहे. त्यामुळे माजींसह बहुतांश नवीन चेहरे मंडळांच्या कार्यक्रमांना दिसत आहेत.
