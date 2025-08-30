मेट्रोच्या कामामुळे चिंचवडमधील वाहतुकीत बदल
पिंपरी, ता. ३० : मेट्रोच्या कामामुळे जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील चिंचवड स्टेशन परिसरातील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आला आहे.
मेट्रोच्या कामांतर्गत काळभोरनगर अंडरपास ते चिंचवड डी मार्ट या दरम्यान पिलरचे खोदकाम करण्यात येत आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते महावीर चौक दरम्यान अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळून इतर वाहनांच्या वाहतुकीस मनाई आहे. या मार्गावरील वाहने छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून डावीकडे वळून बीएसएनएल कार्यालयापासून उजवीकडे वळून भारत पेट्रोल पंप, महावीर चौक मार्गे इच्छितस्थळी जातील.
