कलेसह कमाईचेही ''जिवंत'' व्यासपीठ
पिंपरी, ता. ३१ : गणेशोत्सवात विविध सामाजिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर आधारित जिवंत देखावे सादर करणाऱ्या सार्वजनिक गणेश मंडळांची संख्या वर्षागणिक वाढत आहे. यामुळे अशा उपक्रमातून तरुणाईसाठी कलाक्षेत्रात कमाईचा नवा मार्ग खुला झाला आहे. कला सादर करण्याच्या संधीबरोबरच त्यांना मानधनाच्या स्वरूपात कमाई सुद्धा होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक मंडळांनी जिवंत देखावे साकारण्याला प्राधान्य दिले आहे. गणेशोत्सव म्हटले की, सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून तीन-चार महिने अगोदरपासूनच देखावे साकारण्यासाठीची तयारी सुरू होते. कोणता देखावा असावा, विषय काय असावा, याबाबतचे नियोजन केले जाते. जिवंत देखाव्यात मंडळांचे कार्यकर्ते कला सादर करतात. काही मंडळे व्यावसायिक कलाकारांमार्फत देखावा सादर करतात. जिवंत देखाव्यांसाठी शहरात ग्रुप स्थापन होत आहेत. स्वतःच संकल्पना, संवाद, पटकथा, वेशभूषा आणि सादरीकरण अशी सर्व जबाबदारी हे ग्रुप घेतात. त्यामुळे अनेक तरुणांना आपल्या कलेचा उपयोग करून रोजगाराचे माध्यम निर्माण करता आले आहे. व्यावसायिक कलाकारांना दर दिवसाला पाचशे ते दीड हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते.
परिणामकारक माध्यम
जिवंत देखावे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतात. त्यांचे मनोरंजन करतात आणि सामाजिक संदेशही देतात. जनजागृती करण्याचे हे एक परिणामकारक माध्यम ठरले आहे.
आर्थिक हातभार
जिवंत देखाव्यात सहभागी कलाकार अभिनय, वेशभूषा, नृत्य यांद्वारे विविध भूमिका साकारतात. त्यांना सहभागासाठी ठराविक मानधन दिले जाते. यामुळे शिक्षणासाठी तसेच कुटुंबासाठी आर्थिक हातभार लागतो.
नव्या संधी
या उपक्रमामुळे तरुणांमध्ये कलागुणांना वाव मिळत असून, त्यातून नवीन संधींचे दाराही उघडत आहेत. काही तरुणांनी याच माध्यमातून रंगभूमी, चित्रपट किंवा टीव्ही मालिकांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी उपलब्ध होते.
छत्रपती संभाजी महाराजांवर आधारित देखाव्यांवर भर
यंदा शहरात जिवंत देखावे सादर करणाऱ्या सार्वजनिक गणेश मंडळांची संख्या अधिक असून यामध्ये शिवचरित्र, स्वातंत्र्यलढा, सामाजिक समस्या, पर्यावरण संवर्धन, भारतीय संस्कृती यांसारख्या विविध विषयांवर देखावे सादर करण्यात आले आहेत. यामध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांवर आधारित देखावे सादर करणाऱ्या मंडळांची संख्या अधिक आहे.
आम्ही अनेक दिवसांपासून जिवंत देखावे सादर करीत आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने आम्हाला आमची कला सादर करण्याची संधी मिळते. प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळतो''''.
- महेश चंदनशिवे, जिवंत देखाव्यातील कलाकार
आमचे मंडळ अनेक वर्षांपासून जिवंत देखावे सादर करीत असून अशा देखाव्यातून आपल्याला एखादा विषय अधिक प्रभावीपणे मांडणे शक्य होते. तसेच यामुळे तरुणांना कला सादर करण्याची संधी मिळते. यंदा आमच्या मंडळाने '' छत्रपती संभाजी महाराज एक विचार'' हा देखावा सादर केला असून त्यात १९ कलाकार कला सादर करीत आहेत.
- निखिल साठे, अध्यक्ष- जय गुरुदेव दत्त मित्र मंडळ, वाल्हेकरवाडी
