पीएमआरडीएचा बावधनला पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण
पिंपरी, ता. ३१ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बावधन परिसरात आधुनिक निवासी व व्यावसायिक सोयींसह गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प तीन हजार १०० चौरस मीटर जागेत उभारण्यात आला आहे. चार मजली इमारतीत गाळे आणि २-३ बीएचके सदनिकांचा समावेश आहे.
प्रकल्पाच्या सुरवातीच्या मजल्यावर (स्टिल्ट फ्लोअर) १४ दुकाने आहेत. त्याचे एकूण व्यापारी बांधकाम क्षेत्र २५२.४४ चौरस मीटर एवढे आहे. याशिवाय ३७.२० चौरस मीटर निवासी क्षेत्र आहे. पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावर प्रत्येकी ७४७.६८ चौरस मीटर निवासी क्षेत्र आहे. प्रत्येक मजल्यावर दहा सदनिका आहेत. चौथ्या मजल्याचे क्षेत्रफळ ५६७.७६ चौरस मीटर आहे. त्यामध्ये दोन टू बीएचके आणि चार थ्री बीएचके अशा सहा सदनिका आहेत.
