गुन्हे वृत्त
पिंपरी-चिंचवड

गुन्हे वृत्त

Published on

चांगल्या परताव्याचे आमिष; सव्वा कोटींची फसवणूक

पिंपरी : गुंतवणुकीवर चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून १ कोटी २६ लाख ७५ हजार ४८३ रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली. ही घटना निगडी येथील भेळ चौक परिसरात घडली.
या प्रकरणी ४९ वर्षीय व्यक्तीने निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी एसपीव्हीएस ग्रुप ऑफ कंपनीचे संचालक आणि भागीदार विकास दादा निकम (रा. कोपर खैरणे, नवी मुंबई) आणि सचिन बाबासाहेब डोंगरे (रा. कलकी, ता. फलटण, जि. सातारा) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादीने गुंतवलेले ६० लाख ७५ हजार ४८३ रुपये आणि त्यांच्या नातेवाईक व मित्रांनी गुंतवलेले ६६ लाख रुपये, अशी एकूण १ कोटी २६ लाख ७५ हजार ४८३ रुपये आरोपींनी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरली.


तरुणावर प्राणघातक हल्ला
पिंपरी : ‘आम्ही इथले भाई आहोत, कोणी मध्ये पडल्यास मारून टाकू’, अशी धमकी देत तिघांनी मिळून तरुणावर प्राणघातक हल्ला केला. तसेच परिसरात दहशत माजविल्याची घटना चिखलीतील मोरे वस्ती येथे घडली.
या प्रकरणी अनुराग विशाल चौहान (वय १९, रा. साने कॉलनी, मोरे वस्ती, चिखली) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी हरीश त्रिपाठी (वय १९, रा. मोरे वस्ती, चिखली), एक अल्पवयीन मुलगा आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com