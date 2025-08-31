पिंपरी-चिंचवड
आजचे कार्यक्रम
निगडी, प्राधिकरणातील श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडळाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव : सत्यनारायण महापूजा : वेळ - सायं. ४. ३०, महाप्रसाद : सायं ६, स्थळ - टेल्को सोसायटीजवळ, श्री सिद्धिविनायक मंदिर, सिद्धिविनायक मार्ग, प्राधिकरण, निगडी
निगडी, प्राधिकरणातील स्वामी विवेकानंद मित्र मंडळाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव : आरती पठण : सायं ७, स्थळ - टेल्को सोसायटीजवळ, प्राधिकरण, निगडी
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- प्रतिबिंब समूह : सावित्रीबाई फुले इंग्लिश मीडियम शाळा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, आळंदी रोड, नागेश्वर मंदिराशेजारी, मोशी, संपर्क : ७३८५४९९६१५, सायं. ७
- नवजीवन समूह : आर सी चर्च, स्टेशन रोड, गोकुळ हॉटेलजवळ, पिंपरी, संपर्क : ८८८८१२८८८३, सायं. ७.३०