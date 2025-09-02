सोनोग्राफीसाठी यंत्रणा अपुरी
पिंपरी, ता. २ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांत सोनोग्राफी यंत्रणेचा अभाव आहे. परिणामी, रुग्णांना प्रतीक्षा करण्याची वेळ येत आहे. रुग्णसंख्या पाहता उपलब्ध सुविधेवर ताण येत आहे. त्यामुळे यंत्रणेची संख्या वाढविण्याची मागणी महिला रुग्णांसह इतर रुग्ण करत आहेत.
महापालिकेच्या रुग्णालयात सोनोग्राफी यंत्रणा उपलब्ध आहेत. पण, काही यंत्रणा तांत्रिक कारणामुळे दुरुस्तीसाठी सतत बंद असतात. दररोज बाह्यरुग्ण विभागात रुग्णाची संख्या वाढत असताना सोनोग्राफी मशिनवर रुग्णांना तपासणीला आठवडाभर प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दररोज एका रुग्णालयामध्ये दररोज ५० ते ६० इतक्या सोनोग्राफी केल्या जात आहेत. तातडीची सोनोग्राफी करण्याची गरज असलेल्या रुग्णांना प्राधान्य दिले जाते. त्यानंतर रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्यांची तपासणी केली जात आहे. बाहेरील रुग्णालयांमधून सोनोग्राफीसाठी येणाऱ्या रुग्णांना त्यानंतर नंबर दिला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात दोन तर अन्य पिंपरीतील जिजामाता रुग्णालय, थेरगांव रुग्णालय, चिंचवडचे तालेरा रुग्णालय, आकुर्डी आणि भोसरी रुग्णालयात सोनोग्राफीच्या प्रत्येकी एक-एक मशीन उपलब्ध आहेत. सोनोग्राफी मशिन अभावी रुग्णांची गैरसोय होत लागली आहे. महापालिकेच्या काही रुग्णालयांमध्ये एकच सोनोग्राफी मशिन आहे. त्यामुळे दररोज येणारी रुग्णांची संख्या पाहता मशिनची सुविधा अपुरी पडत असल्याचे चित्र आहे.
सोनोग्राफीसाठी घरातील नातेवाईकाला घेऊन वायसीएम रुग्णालयात आलो होतो. मात्र, या ठिकाणी मोठी रांग असल्याचे पाहायला मिळाले. वारंवार विचारणा करत होतो. मात्र, वेळ लागेल असेच सांगितले जात होते.
- दीपक क्षीरसागर, रुग्णांचे नातेवाईक.
