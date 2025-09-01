आली गौराई अंगणी, तीला लिंबलोण करा
पिंपरी,ता. १ ः घरोघरी स्थानापन्न झालेल्या गौरी, त्यांना नेसविण्यात आलेल्या सुंदर साड्या, कुठे नऊवारी तर कुठे पैठणी तर कुठे सजावटीला साजेसा शृंगार, त्यापुढे मनमोहक आरास अन्् कलात्मक मांडणी, विविध मिष्टान्ने व पदार्थांचा नैवेद्य असे चित्र घरोघरी सकाळी दिसून आले. महिलावर्गाची पूजेसाठी सुरू असलेली लगबग आणि सायंकाळी नटून थटून गौरी दर्शनासाठी साठी निघालेल्या महिला शहरात बघायला मिळाल्या. निमित्त होते गौरी पूजनाचे.
घरोघरी रविवारी मोठ्या उत्साहात गौरीचे आगमन झाले. गणरायाचे उत्साहात स्वागत केल्यानंतर सोमवारी (ता.१) गौरीपूजनही तितक्याच उत्साहात झाले. गौरीपूजन या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या सणाची तयारी गेल्या महिनाभरापासूनच घरोघरी सुरू होती. घरी आलेल्या गौरींना माहेरवाशीण मानले जाते. त्यांची हौसमौज करण्यात कोणतीही कमतरता राहू नये यासाठी महिला व्यग्र होत्या.
घराची साफसफाई, फराळाची तयारी हे सर्व झाल्यानंतर रविवारी गौरींचे आगमन झाले. कुठे गौरी उभ्या तर कुठे खड्यांच्या होत्या. त्यांना साड्या नेसविणे, आरास करण्यासाठी महिलावर्गात मोठा उत्साह होता. परंपरेप्रमाणे महिलांनी त्यांची मनोभावे पूजा केली. यानिमित्ताने घरोघरी पाहुणे आल्याने उत्साहाचे वातावरण होते. आपल्या पूर्वापार चालत आलेल्या पद्धतीप्रमाणे कुठे पुरणाचा स्वयंपाक तर कुठे १६ भाज्या, १६ कोशिंबिरी, १६ गोड पदार्थ असा साग्रसंगीत स्वयंपाक करण्यात आला. दुपारी पंचपक्वान्नाचा नैवेद्य दाखविण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत गौरी जागविण्यात आल्या.
---
गौरीलाही कलात्मक आरास
शहरातील बहुतांश ठिकाणी उभ्या गौरी बसविल्या जातात. त्यांच्यापुढे कलात्मक आरास करण्यात आली होती. विविध मंदिरांच्या प्रतिकृतींसोबतच वारीतील प्रसंग, मंगळागौर व विविध पौराणिक प्रसंग गौरीच्या सजावटीतून जिवंत करण्यात आले. काही ठिकाणी सजावटीतून पर्यावरणाचा संदेश देण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरचा थरारही देखाव्यांमधून सादर करण्यात आला. कुठे मराठमोळ्या रूपातील तर कुठे देवी देवतांच्या तर कुठे दाक्षिणात्य वेशभूषेतील गौरी पाहायला मिळाल्या. सायंकाळी आपल्या घरातील गौरींचे दर्शन घेण्यासाठी व हळदीकुंकवासाठी आपल्या मैत्रिणींना व कुटुंबातील महिलांना आमंत्रण देण्यात आले. त्यामुळे घरोघरी जमलेल्या महिला, दिले जाणारे हळदीकुंकू, गौरीसोबत काढले जाणारे फोटो असे वातावरण सायंकाळी शहरात दिसून आले.
---
फुलांना मागणी
गणपतीमध्ये दरवर्षी विविध फुलांना मोठी मागणी असते. गौरींच्या निमित्ताने ही मागणी वाढलेली दिसून आली. गुलाब, जरबेरा, डेलिया या फुलांसोबतच गुलछडी, अस्टर, शेवंती याही फुलांचा सजावटीसाठी किंवा रांगोळी काढण्यासाठी वापर केला जातो. त्यामुळे या फुलांना मोठी मागणी दिसून आली त्यामुळे फुलांचे भावही वाढलेले होते. गौरीच्या पूजेचे साहित्य, सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी केळीचे खुंट यांची खरेदी करण्यासाठी शहरातील बाजारपेठा व मंडईमध्ये मोठी गर्दी दिसून आली.
-----
