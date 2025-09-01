पुणे मनपा-हिंजवडी ३ बस मार्ग अखेर पूर्ववत
पिंपरी, ता. १ ः पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) प्रशासनाने पुणे मनपा ते हिंजवडी फेज ३ (मार्ग क्रमांक ः १००) बस मार्ग विशालनगर, वाकडमार्गे पूर्ववत केला. त्यामुळे वाकड मार्गावरुन जाणारे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि इतर प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. बस मार्ग पूर्ववत केल्यामुळे प्रवाशांनी प्रशासनाचे आभार मानले.
सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी पीएमपीएमएल प्रशासनाने या बस मार्गात बदल केला. पिंपळे निलख गावातून आणि त्यानंतर डीपी रोडहून हिंजवडी असा मार्ग करण्यात आला होता. मार्ग बदलल्यामुळे वाकड मार्गावरुन जाणाऱ्या प्रवाशांची बरीच गैरसोय होत होती. याबाबत ‘सकाळ’ ने रविवारी (ता. ३१) पुणे मनपा-हिंजवडी फेज बस मार्ग पूर्ववत करा अशा मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्याची प्रशासनाने दखल घेतली. सोमवारपासूनच (ता. १) हा बस मार्ग पूर्ववत करण्यात आला. त्यामुळे प्रवाशांची डीपी रोडपर्यंत होणारी पायपीट थांबली आहे.
‘सकाळ’ आम्हा प्रवाशांच्या समस्येची दखल घेऊन आमची मागणी प्रशासनापर्यंत पोचवली. प्रशासनानेही तत्काळ दखल घेऊन बसचा मार्ग पूर्ववत केली. याबद्दल ‘सकाळ’चे तसेच पीएमपीएमएल प्रशासनाचे आम्ही आभारी आहोत.
- गोविंद गायकवाड, प्रवासी
