महापालिकेच्यावतीने भटके-विमुक्त दिवस उत्साहात

पिंपरी, ता. २ : देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भटक्या विमुक्त समाजाचे स्वातंत्र्य चळवळीतील व राष्ट्रउभारणातील योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या सन्मानार्थ ३१ ऑगस्ट हा दिवस ‘भटके विमुक्त दिवस’ म्हणून राज्यात सर्वत्र साजरा करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक निर्गमित केले होते. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ‘भटके विमुक्त दिवस’ साजरा करण्यात आला. भाटनगर, पिंपरी येथील आयोजित कार्यक्रमात महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने विद्यार्थी शिक्षण व इतर योजनांची माहिती जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांनी उपस्थित विद्यार्थी व पालकांना दिली. या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थी व बांधवांनी घ्यावा, असे आवाहनदेखील महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले. याप्रसंगी माजी महापौर कविचंद भाट, मनोज माछरे, विकी तामचीकर, सुभाष माछरे, भूपेंद्र तामचीकर, अभय भाट, सनी मलके, राज माछरे, नरेंद्र तामचीकर, अक्षय माछरे आदी उपस्थित होते. यावेळी शालेय विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. भटके विमुक्त समाजाच्या संस्कृती, जीवनपद्धती आणि संघर्षाबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड यासाठीही मार्गदर्शन करण्यात आले.
