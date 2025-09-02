‘पवना’तून विसर्ग ८०० क्युसेकवर
पिंपरी, ता. २ : पवना धरण शंभर टक्के भरले असून, पाणलोट क्षेत्रातील येवा कमी झाल्यामुळे मंगळवारी (ता. २) दुपारी तीन वाजल्यापासून पवना नदीपात्रातील विसर्ग ८०० क्युसेकवर आणण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचे प्रमाण व धरणात होणाऱ्या येव्यानुसार नदीपात्रातील विसर्गात टप्प्याटप्प्याने वाढ अथवा घट केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी याची नोंद घेऊन सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नदीकाठच्या सर्व नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेऊन प्रशासनास सहकार्य करावे, असेही आवाहन जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आले आहे.
