अवजड वाहनांमुळे प्रवेशद्वारांची कोंडी
पिंपरी, ता. ३ : शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पोलिसांनी सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळेस अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी केली. पण, शहराच्या प्रवेशद्वारांच्या अगोदर काही अंतरावर अवजड वाहनांना बंदी असल्याचे सूचना फलक लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे प्रवेद्वारावर वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. प्रवेशद्वारावर मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होत असून नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा औद्योगिक विकास झाल्यामुळे लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. शहराचा विस्तारदेखील वेगाने होत आहे. नागरिक कामानिमित्त पुणे आणि ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रातून शहरातील भोसरी एमआयडीसी आणि तळवडे, हिंजवडी आयटी क्षेत्रांत येतात. बरेच नागरिक कामाला जाण्यासाठी स्वत:चे वाहन घेऊन जातात. त्यामुळे सकाळी आणि सायंकाळी मोठ्या संख्येने खासगी वाहने रस्त्यावर येतात. तसेच ‘एमआयडीसी’ परिसरात मालवाहतूक करणारी वाहने याचवेळी शहरातून जात असल्यामुळे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. ती सोडविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त कार्यालयाने सकाळी आठ ते १२ व सायंकाळी चार ते नऊपर्यंत अवजड वाहनांना शहरात येण्यास बंदी घातली आहे.
शहरात सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळेस अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी आहे. वाहतूक पोलिसांनी अवजड वाहनांना बंदी असल्याचे सूचना फलक विविध प्रवेशद्वारावर लावले आहेत. पण, प्रवेशद्वाराच्या अगोदर काही किलोमीटर अंतरावर अवजड वाहनांना बंदी असल्याचे सूचना फलक लावणे आवश्यक आहे. पण, वाहतूक पोलिसांनी हे फलक लावलेले दिसत नाहीत. तसेच वेळ आणि पर्यायी मार्गाची माहितीही दिलेली नाही. परिणामी, प्रवेशद्वारावर वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. पोलिसही वाहने थांबवून ई-चलानद्वारे कारवाई करत आहेत. यामुळे वाहनचालक, मालक त्रस्त झाले आहेत.
शहराच्या विविध प्रवेशद्वारावर सूचना फलक नसल्याने बाहेरून येणाऱ्या वाहनचालकांना माहिती नसते. शहरात आल्यावर थेट त्यांच्यावर कारवाई होते. वाहतूक पोलिसांनी अगोदर प्रवेशद्वारावर आणि काही किलोमीटर अगोदर सूचना फलक लावावेत.
- बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल आणि प्रवासी वाहतूक संघटना.
अवजड वाहनांना गर्दीच्या वेळेस बंदी असल्याबाबत एमआयडीसी, वाहतूक संघटना यांना माहिती दिली आहे. पण, अजूनही काही वाहनचालकांना माहिती नसल्याने ते प्रवेशद्वारापर्यंत येत आहेत. आता प्रवेशद्वाराच्या अगोदर काही किलोमीटर अंतरावर सूचना फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा
शहराचे प्रवेशद्वार
तळवडे, निगडी, भोसरी उड्डाणपूल, नाशिकफाटा, वाकड पूल, सांगवी, वाकड नाका, बावधन सुसखिंड आणि देहूफाटा चौक हे शहराचे प्रवेशद्वार (एंट्री पॉइंट) आहेत.
शहरात येणारे राष्ट्रीय महामार्ग
मुंबई-पुणे
नाशिक-पुणे
बंगळुरू-पुणे-मुंबई
