औषधांच्या साहाय्याने साकारली गणेश मूर्ती
पिंपरी, ता. ३ : डॉ. डी. वाय पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी आकुर्डी येथील डिप्लोमा इन फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांनी कालबाह्य औषधांची पाकिटे व शाडू मातीचा वापर करून गणेश मूर्ती साकारली. पर्यावरणीय जनजागृती, सर्जनशीलता आणि शाश्वत सण साजरे करण्याचा संदेश दिला.
यावेळी ‘‘हेल्प फॉर हेल्थ’’ या क्लब उपक्रमाअंतर्गत कार्यशाळा घेण्यात आली. समन्वयक प्रा. काजल पाटील आणि प्रा. अश्विनी गावित यांचे मार्गदर्शन लाभले. या कार्यशाळेचे उद्घाटन प्राचार्य डॉ. एन. एस. व्यवहारे यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत विद्यार्थ्यांना अशा नावीन्यपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. यावेळी मुख्य वित्तीय अधिकारी बिपीन शर्मा यांनी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेचे आणि सामाजिक जाणीवेचे कौतुक केले.
