शाळा, शिक्षकांच्या अनुदानाचा अखेर ‘टप्पा’
पिंपरी, ता. ३ ः राज्यातील खासगी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमिक शाळांतील तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान मिळण्याच्या प्रक्रियेला अखेर गती मिळाली आहे. याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहर माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या मुख्याध्यापकांना प्रस्ताव सादर करण्यास १२ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. अनुदानाच्या निकषानुसार अपात्र ठरणाऱ्या शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसहाय्यीत अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार ''विवक्षित शाळा'' म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शाळा/तुकड्या व त्यावरील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ६ फेब्रुवारी २०२३च्या शासन निर्णयानुसार २०, ४० व ६० टक्के अनुदानास पात्र ठरविण्यात आले आहे. वाढीव २० टक्के अनुदान वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पात्र असूनही शासन स्तरावरून अनुदानासाठी पात्र घोषित न झालेल्या शाळा/तुकड्या व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के वेतन अनुदान मंजूर झाले. तपासणी सूची निश्चित झाली असून अघोषित पात्र शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के व अंशतः अनुदानित शाळा, तुकड्यांवरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा आदेश वितरित करण्यासाठी अभिलेख्यांसह प्रस्ताव कार्यालयास वेळापत्रकानुसार सादर करावेत, असा आदेश शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी दिला.
हमीपत्र बंधनकारक
१३ मे २०२५ च्या आदेशानुसार शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थिनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्याची माहिती पुराव्यासह सादर करावी. या शाळेमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती सेवाप्रवेशविषयक प्रचलित नियम तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक असल्याचे हमीपत्र संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी देणे आवश्यक आहे.
ज्या मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता टप्पा अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्याच मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. या मूळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पद, राजीनामा, बदली, समायोजन, सेवानिवृत्ती या कारणांमुळे रिक्त झाल्यास अशा पदास टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
टप्पा अनुदानासाठी लागणारी कागदपत्रे
- शाळेचे वर्ग/तुकड्या/अतिरिक्त शाखा यांचे मान्यता आदेश
- शासनाचा शाळा मान्यता आदेश
- शाळेच्या २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी संच मान्यतेची प्रत
- सरल प्रणालीतील विद्यार्थी व शिक्षकांच्या माहितीची प्रत (२०२४-२५)
- शाळा/वर्ग/तुकड्या स्वयंअर्थसहाय्यित सुरू नाहीत याबाबतचे स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र
- सहाय्यक आयुक्त यांची सुधारित बिंदुनामावलीची प्रत .
- २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्क्यांची शिक्षणाधिकारी यांच्या अनुदानाच्या आदेशाची प्रत
- सर्व कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट आहेत/नाहीत याबाबतचे हमीपत्र (१०० रुपयांच्या बंधपत्रावर)
- विद्यार्थी, सर्व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रीक अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात आल्याची प्रत (मागील एका महिन्याची)
- सर्व कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता, सेवासातत्य व मुख्याध्यापकांच्या नियुक्ती आदेशाची प्रत
- मान्यता दिलेल्या मुळ ठिकाणी शाळा सुरु असल्याबाबतचे हमी पत्र अथवा स्थलांतर झालेले असल्यास त्यासाठी संबंधित शासन मान्यतेचा आदेश
