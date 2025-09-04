भक्तीचा ताल विसरून ‘डीजे’चा गोंगाट
पिंपरी, ता. ४ : गणेश आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ‘डीजे’ न लावण्याचे आवाहन पोलिसांनी वेळोवेळी झालेल्या बैठकांवेळी केले. पण, काही मंडळांनी यंदाही पोलिसांचे आवाहन धुडकावून मंगळवारी (ता.२) सातव्या दिवशी विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजेच्या भिंती रचून दणदणाट केला. भक्तिभावाचा उत्सव असलेल्या गणेशोत्सवात हे कार्यकर्ते पोलिसांचे आदेशच डावलत असल्याने या धांगडधिंग्यावर नक्की नियंत्रण कोणाचे, असाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या वर्षी गणेशोत्सवामध्ये पिंपळे निलख, थेरगाव, वाकड, निगडी प्राधिकरण, आकुर्डी, रावेत, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, कासारवाडी, बोपोडीसह विविध ठिकाणची आवाजाच्या पातळीची मर्यादा ओंलाडली होती. काही ठिकाणी १०८ डेसिबल आवाजाची नोंद झाली होती. नागरिकांना डीजेचा दणदणाट सहन करावा लागला. त्यावर तक्रारींचा भडिमार झाल्याने यावेळी गणेशोत्सव शांतता आणि जल्लोषात साजरा करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त कार्यालयाने गणेशोत्सवापूर्वी बैठक घेतली. शहरातील प्रमुख गणेश मंडळांनी यात सहभाग नोंदवला. गणेशोत्सव साजरा करताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे, नियम आणि अटींची माहिती देण्यात आली. तसेच आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डीजे आणि लेझर लाइट वापरू नये अशा सूचना दिल्या होत्या. पण, मंडळांनी पोलिसांच्या सूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या आहेत. आगमनासह पाच आणि सातव्या दिवशीच्या मिरवणुकीमध्ये अनेक मंडळांनी डीजे लावले होते. आगमनाच्या दिवशी आवाजाची पातळी ९८.८ डेसिबलपर्यंत गेली होती. सातव्या दिवशी तर डीजे लावण्यासाठी चढाओढ लागली होती. अनेक ठिकाणी दुपारपासूनच गोंगाट सुरू होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष
गणेश मूर्ती कृत्रिम हौदात विसर्जन करा, डीजेचा वापर टाळा, निर्माल्य नदी, तलावात टाकू नका. जल प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण करू नका. जनजागृतीसाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. जाहिरातींद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ध्वनी, वायू आणि जल प्रदूषण कमी करण्याचे आवाहन करत आहेत. पण, त्यांच्याच पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. काही कार्यकर्तेच डीजेचा वापर करुन नागरिकांना त्रास देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
पालिका म्हणते, ‘आमच्याकडे दोन दिवसांच्या नोंदी’
दरवर्षी गणेशोत्सवात महापालिकेकडून गणेश आमगन आणि विसर्जनाच्या दिवशी ध्वनी पातळी नोंदवली जाते, अशी माहिती खुद्द अधिकारीच देत आहेत. तर विसर्जनाच्या पाचव्या, सातव्या दिवशीदेखील मोठ्या प्रमाणावर डीजे लावले जात आहेत.त्यावेळीही ध्वनिप्रदूषण होत असताना फक्त आगमन आणि विसर्जनाच्या दिवशीच्या नोंदी का घेतल्या जातात?, पालिकेकडून इतर दिवसांच्या आवाजाची पातळी का नोंदवली जात नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आवाजाची पातळी
परिसर - आगमन
सांगवी - ८२.४ -
भोसरी - ९८.८ -
मोशी - ९७.६ -
निगडी - ८२.६ -
पिंपरी - ९१.६ -
