पिंपरीत वीस दिवसांत तब्बल ५० पिस्तूल जप्त
पिंपरी, ता. ३ : बेकायदारित्या पिस्तूल आणि अन्य शस्त्रे बाळगणाऱ्यांवर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी कारवाई केली. यात मागील वीस दिवसांत ५० पिस्तूल आणि ११६ धारदार हत्यारे पोलिसांनी जप्त केली आहेत. हे सर्व गुन्हेगार सराईत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सध्याच्या सण-उत्सवांसह आगामी निवडणूक शांततेत होण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील वीस दिवसांत पोलिस आयुक्तालय हद्दीत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. यात ४५ आरोपींना अटक करण्यात आली. यात पिस्तुलांसह ७९ काडतुसेही जप्त करण्यात आली. तसेच धारदार शस्त्रे बाळगणाऱ्यांविरोधात एकूण ९४ गुन्हे दाखल करून ६६ आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून ९१ कोयते, १२ तलवार, ४ पालघन व सहा चाकू अशी ११६ हत्यारे जप्त करण्यात आली. सोशल मीडियावर शस्त्रांसोबत फोटो व रील्स प्रसारित करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेत त्यांच्यावरही या मोहिमेत कारवाई करण्यात आली. यात गुन्हे शाखेचे सर्व युनिट तसेच सर्व पोलिस ठाण्यांच्या तपास पथकांचा समावेश होता, अशी माहिती पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी दिली.
