एनआयपीएमच्या कार्यकारिणीत पुणेकरांना स्थान
पिंपरी, ता. ४ ः ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट’ या मनुष्यबळ व्यवस्थापकांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीत पुण्यातील तीन जणांची निवड करण्यात आली आहे.
निवडणुकीत पी. आर. बसवराजु यांच्या नेतृत्वातील पॅनेलने यश मिळवून सर्व जागांवरती विजय संपादन केले आहे. पुणे चॅप्टर मधून अमृता तेंडुलकर या राष्ट्रीय खजिनदारपदी निवडून आल्या असून नरेंद्र पाटील हे पश्चिम विभागाच्या उपाध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. तर पिंपरी-चिंचवड चाकण चॅप्टरचे अभय खुरसाळे यांची पश्चिम विभागाचे सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. २०२५-२७ च्या राष्ट्रीय कार्यकारणीचे अध्यक्ष म्हणून बसवराजु निवडून आले आहेत. बी. मुरलीधर राव उपाध्यक्ष, डॉ. विश्वभूषण बेहरा सरचिटणीस, रॉबर्ट कुटीन्हा अतिरिक्त सरचिटणीस, एलेंगो पी. दक्षिण विभाग उपाध्यक्ष, संजय ठाकूर पूर्व विभाग उपाध्यक्ष, सुहास बिरेवार मध्य विभाग उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे.
