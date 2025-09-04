सोमाटण्यात विदेशी वृक्ष हटवण्याचे काम पूर्ण
सोमाटणे, ता. ४ : जैवविविधतेचे संतुलन राखण्यासाठी आणि स्थानिक प्रजाती वाढवण्यासाठी सोमाटणे येथील विदेशी वृक्ष हटवण्याचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले.
जैवविविधतेचे संवर्धन व पर्यावरणाचे संतुलन जपण्यासाठी वनविभागाने सोमाटणे येथील ठाकरवस्तीजवळील पूर्वीच्या वनविभागाचा विकास करण्याचे काम हाती घेतले. गेल्या दोन दशकात वनविभागाच्या कुऱ्हाडबंदी नियमावलीमुळे येथील वृक्षतोड थांबली होती. परिणामी, वनविभागाच्या डोंगरावर सुबाभूळ, ग्लिसीरीडीया, काटेरी झाडे आदी जातींची झाडे मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. या विदेशी झाडांमुळे डोंगरात असणाऱ्या अनेक औषधी वनस्पती नष्ट होण्याच्या मार्गावर होत्या. शिवाय, ही विदेशी झाडे अधिक प्रमाणात जमिनीतील पाणी शोषून घेणारी असून, ते जैवविविधतेसाठी पोषक नव्हती. यामुळे ही झाडे हटवून त्याठिकाणी स्थानिक प्रजातींची झाडे लावण्याचा व वनपर्यटन विकसित करण्याचा निर्णय वनविभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आला होता.
या उपक्रमाला आमदार सुनील शेळके यांचे सहकार्य लाभले असून, सह्याद्री देवराई संस्थेचे संस्थापक आणि अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेतला. त्यांच्या मदतीने रखडलेला प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊन आता पूर्णत्वास गेला आहे.
‘‘वनविभागाच्या वतीने गेल्या महिनाभरापासून पावसात विदेशी वृक्ष हटवण्याचे काम सुरू होते. सध्या ते पूर्ण झाले आहे. या ठिकाणी देशी वृक्ष चिंच, मोहा, आवळा, जांभूळ, वड, पिंपळ, आंबा, कडूलिंब आदी स्थानिक प्रजाती लावल्यामुळे पक्षी, प्राणी यांचा अधिवास वाढणार असून, त्यांना खाद्य मिळेल. जमिनीची धूप कमी होऊन जमिनीतील पाणी साठवण क्षमता वाढणार आहे. हवा प्रदूषण कमी होऊन ऑक्सिजन पातळी वाढेल. स्थानिक जैवविविधता, औषधी वनस्पतींची वाढ होईल.
- प्रकाश शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मावळ
