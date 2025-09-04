गणेश विसर्जनासाठी जाताय! काळजी घ्या...
पिंपरी, ता. ४ ः गणेश विसर्जनासाठी तलाव किंवा नदीपात्रात उतरलेल्या नागरिकांना पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मृत्यू झाल्याच्या दुदैवी घटना घडतात. यंदाही मुळशीसह राज्यातील विविध भागांत दीड, पाच आणि सातव्या दिवशी गणेश विसर्जनासाठी गेलेल्या नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून नागरिकांना विसर्जनावेळी काळजी घेण्याचे आणि सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शहरातील सार्वजनिक गणेश मूर्तींचे विसर्जन मोठ्या प्रमाणात नदी, तलावात केले जाते. तसेच, ग्रामीण भागांत आजही घरगुती गणेश मूर्तीचे विसर्जन नदी, तलावात केले जाते. शहरातील गणेश विसर्जन घाटावर महापालिका कर्मचारी आणि स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने असतात. उपनगर आणि ग्रामीण भागांत मात्र नदी, तलावात नागरिक स्वतः उतरून गणेशाचे विसर्जन करतात. पण, विसर्जनावेळी पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्यामुळे पाण्यात बुडून किंवा पाण्याचा प्रवाह जोरात असल्यामुळे वाहून जाण्याच्या दुदैवी घटना घडतात. शहरातही काही नागरिक नदीपात्रात उतरण्याचा प्रयत्न करतात. दरवर्षी गणेश विसर्जनाच्या दिवशी दुदैवी मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर येतात. यंदाही पुण्यातील मुळशीत सातव्या दिवशी गणेश विसर्जनाच्या दिवशी एक युवकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे.
राज्यात यंदा कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुणे जिल्ह्यासह सर्वच जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह पुणे शहरातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी, पवना, मुळा नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. नागरिकांनी गणेश मूर्ती विसर्जनासाठी नदी किंवा तलावात उतरताना सुरक्षेची काळजी घ्यावी. खोल नदी पात्रात उतरू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच, शहरातील नागरिकांनीही गणेश मूर्तीचे कृत्रिम हौदात किंवा घाटावर महापालिका कर्मचाऱ्यांना विसर्जनासाठी मूर्ती देण्याचे आवाहन केले आहे.
गणेश विसर्जनादरम्यान बुडून मृत्यू झाल्याच्या घटना
- सप्टेंबर २०२४ ः मावळ तालुक्यातील बेडसे गावात पाण्यात बुडून बापलेकाचा मृत्यू झाला. संजय शिर्के, हर्षद शिर्के अशी बुडालेल्या दोघांची नावे आहेत.
- सप्टेंबर २०२३ ः मोशी येथे पाच वर्षांच्या मुलाचा विसर्जन हौदात बुडून मृत्यू झाला. अर्णव पाटील असे या मुलाचे नाव होते.
- सप्टेंबर २०२१ ः घरगुती गणेश मूर्तीचे विसर्जन करताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने दत्ता ठोंबरे आणि प्रज्वल काळे या दोन लहान मुलांचा इंद्रायणी नदीत बुडून मृत्यू झाला.
- २०१७ ः पिंपळे गुरव येथे गणेशमूर्तीचे विसर्जनादरम्यान पवना नदीपात्रात शिवाजी शिंदे या तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.
- २०१६ ः पिंपळे सौदागर येथील देवी आईमाता घाटावर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी शंकर लोखंडे यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.
