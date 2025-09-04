गुन्हे वृत्त
मंडळांमध्ये वाद, कार्यकर्त्यांना मारहाण
पिंपरी : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पुढे जाण्याच्या कारणावरून एका मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी दुसऱ्या मंडळातील कार्यकर्त्यांना मारहाण करून जनरेटर आणि टेम्पोचे नुकसान केले. हा प्रकार रुपीनगर जवळील वंदे मातरम चौकात घडला. याप्रकरणी दोन्ही मंडळातील २० कार्यकर्त्यांवर परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल केले आहेत.
दक्षता तरुण मंडळाचे कुणाल रघुनाथ पाटील (रा. रुपीनगर, तळवडे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून श्रीमंत तिरंगा मंडळाचे कार्यकर्ते राहुल पवार, रोहन पाटील, अनुज देशमुख, करण फिरके, योगेश गुजर, महेश कदम, नितीन चौधरी आणि राहुल जगताप यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तर याच्या परस्पर विरोधात राहुल अशोक पवार (रा. तळवडे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अक्षय गरुड, मिलिंद काजळे, तन्मय कदम, कुणाल पाटील, तुषार काजळे, संतोष डावरे, सुनील ईश्वराज शर्मा, तुषार किशोर कुकरेजा, गोकुळ कदम, विनोद इंगळे, शुभम सदानंद आणि केतन पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
नाशिक फाटा येथे वाहतूक पोलिसाला धडक
पिंपरी : नियमांचे उल्लंघन करत बीआरटी मार्गिकेतून जाणाऱ्या दुचाकी चालकाला थांबण्याचा इशारा करणाऱ्या वाहतूक पोलिसाला धडक देऊन जखमी केले. ही घटना नाशिक फाटा उड्डाणपुलावरील बीआरटी मार्गावर घडली.
या प्रकरणी पोलिस अंमलदार विलास सोमनाथ केकान यांनी दापोडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात दुचाकी चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी केकान हे भोसरी वाहतूक विभागात कार्यरत असून ते नाशिक फाटा उड्डाणपूल येथे वाहतूक नियमन करत होते. त्यावेळी एक दुचाकी बीआरटी मार्गिकेतून आली. बीआरटी मार्गात खासगी वाहनांना प्रवेश नसल्याने त्या वाहनाला थांबण्याचा केकान यांनी इशारा केला. मात्र, आरोपी दुचाकी चालक न थांबता त्याने केकान यांना धडक देत पसार झाला. या अपघातात केकान यांच्या हाताला दुखापत झाली तसेच त्यांच्याकडील सरकारी ई चलन मशीन रस्त्यावर पडल्याने तिचे नुकसान झाले.
तडीपार गुंडाला पिस्तुलासह अटक
पिंपरी : पुणे जिल्ह्यातून तडीपार केलेल्या गुंडाला पिस्तुलासह सांगवी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पिंपळे गुरव येथे करण्यात आली. व्यंकटेश राजेंद्र भोसले (वय ३३, रा. मोरया पार्क, पिंपळे गुरव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी व्यंकटेश भोसले याला डिसेंबर २०२४ मध्ये पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे. त्याचा तडीपारीचा कालावधी संपण्यापूर्वीच तो शहरात आला. त्याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ३१ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.