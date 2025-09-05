पिंपरी, ता. ५ : या वर्षीच्या गणेशोत्सव काळात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) शहरातील शेकडोंपैकी फक्त १७ दुकानांची तपासणी तपासणी केल्याची बाब पुढे आली आहे. येथून अन्नपदार्थांचे ३८ नमुने संकलित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही तपासणी मोहीम तोंडदेखली असल्याची चर्चा आहे.
गणेशोत्सवात मोदक, लाडू अशा मिठाई पदार्थांच्या खरेदीकडे नागरिकांचा कल असतो. त्यातील काही व्यापारी दर्जाहीन अथवा नियमबाह्य मिठाई विक्रीसाठी ठेवतात. नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने या अन्नपदार्थांची तपासणी करते. यावेळी गणेशोत्सवात मिठाई दुकाने, हलवाई आस्थापन आणि गोड पदार्थ तयार करणाऱ्या ठिकाणी तपासणी करण्यात आली. पदार्थांची साठवण, स्वच्छता, वापरलेले घटकद्रव्य, तसेच उत्पादनावरील माहितीची पाहणी करण्यात आली. नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
ग्राहकांना आवाहन
मिठाई खरेदी करताना ती तयार दिनांक, पॅकिंगवरील माहिती, तसेच स्वच्छतेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेली किंवा जुनी मिठाई आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.
मिठाई उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी नियमांचे पालन करूनच व्यवसाय करणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सवातील आनंदात कुठलाही आरोग्याचा धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी एफडीएची ही कारवाई महत्त्वाची ठरली आहे.
- सुरेश अन्नपुरे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.
