आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने एकाला जिवे मारण्याचा प्रयत्न
पिंपरी : नातेवाईक तरुणीबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या संशयातून एकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही घटना काळेवाडी येथे घडली. सचिन दिलीप नाईकनवरे (रा. काळेवाडी फाटा, रहाटणी) असे मारहाण झालेल्या व्यक्तीचे नाव असून त्यांनी काळेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रवी किशोर रवानी (वय ४०, रा. विजयनगर, काळेवाडी), रोहित गायकवाड (वय ३०, रा. शास्त्रीनगर, येरवडा), अल्ताफ मेहबूब शेख (वय २१, रा. शांती कॉलनी, काळेवाडी) आणि एक महिला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी रवी, रोहित आणि अल्ताफ यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. नातेवाईक तरुणीबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने एका आरोपीने फिर्यादीला मारहाण केली. त्यानंतर इतर आरोपींनी फिर्यादीला लाथा-बुक्क्यांनी मारले. आरोपी रवीने ‘आज याला संपवायचे आहे’ असे म्हणताच एका महिलेने फिर्यादीच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने मारले. इतर आरोपींनीही लोखंडी कड्याने आणि दगडाने फिर्यादीला मारहाण करून गंभीर जखमी केले. त्यानंतर फिर्यादीला रुग्णालयात दाखल केले असताना आरोपींनी तिथे येऊन पुन्हा मारहाण केली.
शासकीय नोकरीचे आमिष; एकाला अटक
पिंपरी : स्वतः ग्रामसेवक असल्याचे भासवून शासकीय नोकरीचे आमिष दाखवत एका व्यक्तीची फसवणूक केली. हा प्रकार घटना भोसरी येथील पीएमटी चौक येथे घडला. राजेश राकेश पासवान (रा. विजय चौक, छत्रपती संभाजी नगर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. दीपक मल्लिनाथ भोसले (रा. शास्त्री चौक, भोसरी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपीने फिर्यादीला ग्रामसेवक असल्याची बतावणी करून शासकीय नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीने आरोपीला एकूण दोन लाख रुपये दिले. फिर्यादीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपीने भारत सरकारची राजमुद्रा असलेले खोटे नियुक्तीपत्रही दाखवले. मात्र, आरोपीने फिर्यादीला नोकरी दिली नाही आणि त्यांची फसवणूक केली.
मारहाणप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : किरकोळ कारणावरून एका रिक्षाचालकाने कॅबचालकाला मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिली. ही घटना हिंजवडी फेज दोन येथील विप्रो सर्कल येथे घडली. या प्रकरणी अंकुश हरिचंद्र जाधव (रा. शिवहार कॉलनी, थेरगाव) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार महेश पांडुरंग खाणेकर (वय २५, रा. खांबोली, ता. मुळशी, पुणे) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादीने आरोपीला ‘तू माझ्या गाडीला रिक्षा का धडकवलीस’ असे विचारले. यावर चिडून रिक्षाचालकाने फिर्यादीला स्टीलच्या पट्टीने मनगटावर, पायाच्या मांडीवर आणि हातातील कड्याने डोक्यात मारून जखमी केले. तसेच "तुला बघून घेतो" अशी धमकी देत शिवीगाळ केली.
शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी तरुणाला अटक
पिंपरी : बेकायदारीत्या कोयता बाळगल्याप्रकरणी एकाला पिंपरी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पिंपरी येथील डीलक्स चौकाजवळ करण्यात आली. अजय उदय सिंग ऊर्फ जिमी (वय ३०, रा. डीलक्स चौक, इंदिरानगर, पिंपरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने विनापरवाना एक कोयता जवळ बाळगला. पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर कारवाई करत अजय याला अटक करून कोयता जप्त केला.
