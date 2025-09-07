पवनमावळात ढोल-ताशांच्या गजरात पर्यावरणपूरक विसर्जन मिरवणुका
सोमाटणे, ता. ७ : पवनमावळ पूर्व भागात ध्वनी प्रदूषण टाळत, ढोल-ताशा आणि लेझीमच्या गजरात, गणरायाच्या जयघोषात लाडक्या गणेशाला निरोप देण्यात आला. पवनमावळ पूर्व भागातील साळुंब्रे, शिरगाव, गहुंजे, गोडुंब्रे, दारुंब्रे, सांगवडे, कुसगाव, पाचाणे, आढले आदी गावांमध्ये अकरा दिवसांचा गणेशोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. आज सायंकाळी सर्व गणेश मंडळांच्या वतीने ढोल-ताशा, लेझीमच्या गजरात आणि आकर्षक विद्युत रोषणाईने सजवलेल्या रथातून गुलालाची उधळण करत विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या. या मिरवणुकांमध्ये तरुणांसह गावातील महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. वाद्यांच्या तालावर नाचणारी तरुणाई, महिलांच्या फुगड्या आणि मर्दानी खेळ हे यंदाच्या विसर्जनाचे विशेष आकर्षण ठरले.
