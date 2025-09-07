गुन्हे वृत्त
युवकाला मारहाण करणाऱ्या तिघांना अटक
पिंपरी : जुन्या भांडणाच्या कारणातून चौघांनी मिळून युवकाला बेदम मारहाण केली. ही घटना मोरवाडी येथे घडली.
याप्रकरणी विजय बन्सीलाल कुर्मी (रा. लालटोपीनगर) यांनी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार साहिल उर्फ बजरंग संदीप जानराव (वय २०, रा. अजमेरा), सार्थक शंकर कागदे (वय १९, रा. नेहरूनगर) आणि आसिफ उर्फ सिराजुदिन आल्लवद्दीन खान (वय २०, रा. मोरवाडी) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तर, एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. फिर्यादी आणि आरोपी यांच्यात मागील काही दिवसांपूर्वी भांडण झाले होते. त्या कारणावरून आरोपींनी फिर्यादीला शिवीगाळ केली आणि त्यांना जीवे मारण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या डोक्यात सिमेंटचा गट्टू आणि काठीने मारहाण केली.
मारहाणीचा जाब विचारल्याने मारहाण
पिंपरी : भावाला मारहाण करणाऱ्यांना जाब विचारल्यामुळे युवकाला फळीने मारून गंभीर जखमी केले. ही घटना काळेवाडीत घडली. या प्रकरणी अनिल अशोक काटे (रा. विजयनगर, काळेवाडी) यांनी काळेवाडी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी शुभम आदिवारेकर (वय २८, रा. काळेवाडी) आणि त्याच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादी यांचे भाऊ सुरेश यांना मारहाण केल्याने त्यांना उपचारासाठी फिर्यादी हे रुग्णालयात नेत असताना, आरोपी तेथे आले. त्यावेळी फिर्यादींनी आरोपींना ‘‘तुम्ही माझ्या भावाला का मारले’’ असे विचारले असता, आरोपींनी फिर्यादी अनिल यांच्या डोक्यात लाकडी फळी मारून गंभीर जखमी केले.
तलवार बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : तलवार बाळगल्याप्रकरणी युवकाला निगडी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई निगडी, ओटास्कीम येथे करण्यात आली. प्रकाश उर्फ पक्या तुकाराम शिंगे (वय ३५, रा. ओटास्कीम, निगडी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. ओटास्कीम निगडी येथे एकजण तलवार घेऊन आला असल्याची माहिती निगडी पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून प्रकाश याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून तलवार जप्त करण्यात आली आहे.
