डीजेच्या कानठळ्या ११० डेसिबलपर्यंत
पिंपरी, ता. ७ : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या आवाहनाला यंदाही पायदळी तुडवण्यात आले. न्यायालयाचे आदेश आणि पोलिसांच्या परिपत्रकानुसार डीजे वाजविणे आणि लेझर लाइट वापरास मनाई आहे. तरीही सर्वत्र डीजेच्या आवाजासह लेझर किरणांचा अतिरेक दिसून आला. यामुळे ध्वनिप्रदूषणाचे प्रमाण सरासरी दोन ते पाच डेसिबलने वाढून सुमारे १०९.२ पर्यंत नोंदवले गेले.
गणेशोत्सव शांततेत आणि पारंपरिक ढोल-ताशा वादनाने पार पाडावा, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते, प्रशासनाने वारंवार केले. काहींनी तर पत्रव्यवहार करुन डीजे व लेझर टाळण्याची मागणी केली. सुरुवातीला मंडळांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे भासवले, पण प्रत्यक्षात मात्र धांगडधिंगा करण्यात बहुतांश मंडळे आघाडीवर होती. पोलिसांसमोरच डीजेच्या आवाजावर अंगविक्षेप सुरू होते. मिरवणूक जाणाऱ्या रस्त्यांलगतच्या नागरिकांनी दारे, खिडक्या लावूनही घरातील वस्तू कंपनामुळे थरथरत होत्या. यासह रुग्ण, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. गेल्या वर्षी शहरात सरासरी ८७.५ डेसिबल ध्वनिमर्यादा पोहचली होती. या वर्षी त्यात आणखी वाढ झाली आहे.
...तर डीजेचा वापर टाळता आला असता
गणेश आगमन मिरवणुकांवेळी काही मंडळांनी डीजेचा वापर केला. या दिवशी प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांनी आवाजाच्या पातळीची नोंद घेतली. पण, त्यानंतर काहीही कारवाई नाही. त्यामुळे ‘‘डीजे लावला, तरी काही कारवाई होत नाही’’ असाच संदेश मंडळांपर्यंत गेला. परिणामी, बहुतांश मंडळांनी डीजे लावला. डिजेच्या आवाजावरुन तर मंडळामंडळांमध्ये स्पर्धा पाहायला मिळाल्या. पोलिसांनी वेळीच कारवाई केली असती, तर समाजात कारवाईचा संदेश गेला असता अन् बऱ्याच मंडळांनी कारवाईच्या भीतीने डीजेचा वापर टाळला असता, अशी चर्चा सुरू आहे.
नागरिकांची निरीक्षणे
मिरवणुकांमध्ये अंगविक्षेप करत धांगडधिंगा
लेझर किरणांमुळे नागरिकांच्या डोळ्यांना त्रास
राजकीय मंडळींचे तोंडावर बोट
पोलिसांची बघ्याची भूमिका
पोलिसांकडून दरवर्षी कारवाईचा केवळ फार्स
डीजेमुक्त शहर कागदावरच
आवाजाची कमाल पातळी (डेसिबल) (प्रदूषण नियंत्रण मंडळ)
परिसर - २७/०८ - २८/०८ - ३१/०८/ - ०२/०९ - ०६/०९
पिंपरी (शांतीनगर) - ८८.६ - ७८.९ - ८९.२ - ८६.९ - १०९.२
चिंचवड (चापेकर चौक) ९४.५ - ७७.६ - ८९.४ - ८५.५ - ९७.८
भोसरी - ८४.६ - ७९.६ - ७९.३ - ८०.७ - ८८.२
परिसर - २०२३ - २०२४ - २०२५ (आवाजाची पातळी-डेसिबल)
पिंपरी (शांतीनगर) - ९६.९ - १०८.९ - १०९.२
चिंचवड (चापेकर चौक) - ८८.१ - ९५.८ - ९७.८
भोसरी - ७७.८ - ८६.२ - ८८.२
(माहिती स्रोत : प्रदूषण नियंत्रण मंडळ)
