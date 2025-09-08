तरुणाला मारहाण करीत जाधववाडीत माजवली दहशत
पिंपरी, ता. ८ : फोन न उचलल्याच्या कारणावरून पण जणांच्या टोळक्याने तरुणाला दांडक्याने मारहाण केली. तसेच ‘आम्ही इथले भाई आहोत’ अशी धमकी देत दहशत माजवली. ही घटना चिखलीतील जाधववाडी येथे घडली.
या प्रकरणी सौरभ संतोष पाटील (रा. जाधववाडी, चिखली) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी आदित्य ऊर्फ छोट्या राजू सोनवणे (वय २१), तेजस दीप लामतुरे (वय २१), विशाल राजू सोनवणे (वय २१), अथर्व सुनील मळेकर (वय २२, सर्व रा. जाधववाडी, चिखली) यांना अटक केली आहे. तर रवी घोगरे याच्यावर गुन्हा दाखल आहे. फिर्यादीच्या मंडळातील कार्यकर्ते असलेल्या आदित्य हा त्याच्या मित्रांसमवेत तेथे आला. आदित्य याने ‘तू माझा फोन का उचलला नाही, तुला जास्त मस्ती आली आहे, आम्ही इथले भाई आहोत, तु आमचे ऐकले पाहिजे’, असे म्हणत फिर्यादीला शिवीगाळ केली. तसेच आदित्य याने फिर्यादीच्या हातावर लाकडी दांडक्याने मारहाण केली. तर इतर आरोपींनी फिर्यादीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. दरम्यान, काही लोक भांडणे सोडविण्यासाठी येत असताना आरोपींनी ‘आम्ही इथले भाई आहोत, तुम्ही कोणीही मधे पडायचे नाही, नाहीतर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही, तुम्हालाही मारून टाकू’ अशी धमकी दिली. तसेच दहशत माजवली.
