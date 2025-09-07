क्राइम
शेअरमध्ये फायद्याच्या आमिषाने
सव्वा दोन कोटींची फसवणूक
पिंपरी, ता. ७ : शेअर बाजारात फायद्याच्या आमिषाने एकाला सव्वा दोन कोटी २४ लाख ७० हजार रुपयांना फसविण्यात आले. या प्रकरणी अनिल कुमार दिवाकरन (रा. नांदे रोड, महाळुंगे गाव) यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून सायबर पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. संतोष रूपनर (वय ४७, रा. मांजरी बुद्रूक, पुणे) असे आरोपीचे नाव आहे. याशिवाय दीपक नायर, राजीव भाटिया, पवित्रा वर्मा, रोहन शहा, गौरव मिश्रा, यशवंत राव, मिया विल्सन शहा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. फिर्यादीला व्हॅट्सऍप ग्रुपवर समाविष्ट करून आरोपींनी ट्रेंडींगच्या नावाखाली वेगवेगळ्या बँकांत पैसे भरण्यास भाग पाडले. ॲपवर नफा दाखवून रक्कम काढण्यासाठी वेगवेगळे कर भरण्यास सांगून त्यांना कोणताही परतावा देण्यात आला नाही.
----------------
८९ लाखांची फसवणूक
पिंपरी, ता. ७ : शेअर बाजारातील रकमेवर नफा झाल्याचे दाखवून एकाला ८९ लाखांना फसविण्यात आले. या प्रकरणी परेश देशमुख (रा. शिंदे वस्ती, रावेत) यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी श्रीपाल शाह नावाच्या व्यक्तीसह इतर अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी फिर्यादीला लिंक पाठवून बनावट ॲपवर गुंतवणूकीस भाग पाडले. मोठा नफा दाखविण्यात आल्याने फिर्यादी रक्कम काढण्यासाठी गेले असता त्यांना सेवा शुल्क भरण्यास सांगितले गेले. त्यानंतर त्यांना कोणताही परतावा मिळाला नाही.
-------------
