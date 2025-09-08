पाच ‘डीजे’ प्रेमी मंडळांवर गुन्हे दाखल
पिंपरी, ता. ८ : डीजे आणि लेजर बीम लावण्यात मनाई असतानाही विसर्जन मिरवणुकीत त्याचा वापर केल्या प्रकरणी शहरातील पाच मंडळांवर रविवारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये मंडळाचे पदाधिकारी, ट्रॅक्टर चालक आणि डीजे मालकांचा समावेश आहे.
दत्तवाडी, आकुर्डी येथे शिवाजी मित्र मंडळाच्या मिरवणुकीत लेजर बीम आणि डीजे लावण्यात आला. मंडळाचे अध्यक्ष सूरज मारुती पिंजण (दत्तवाडी, आकुर्डी), डीजे चालक मालक आणि ट्रॅक्टर मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत पोलिस शिपाई प्रकाश गरदरे यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
गरदरे यांच्याच फिर्यादीवरून सुदर्शन मित्र मंडळ, सुदर्शननगर आकुर्डी मंडळाचे अध्यक्ष आदित्य सुनील शिंदे, डीजे मालक क्षितीज शहा (श्रीरामपूर, अहिल्यानगर) आणि बीम लाईट मालक सिद्धांत गणेश यादव (कुदळवाडी, चिखली) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दिघी रोड, भोसरी येथे ध्वनीप्रदूषण केल्याप्रकरणी एका मंडळाचे अध्यक्ष प्रथमेश गोरख गवळी, उपाध्यक्ष आकाश गवळी यांच्यासह ट्रॅक्टर चालक हेमला चव्हाण, डीजे मालक अर्जुन पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस शिपाई सुयोग लांडे यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
भोसरीमधील लोंढे आळी येथील मंडळाचे अध्यक्ष आर्यन विक्रम सपकाळ (वय २०, रा. भोसरी), डीजे मालक प्रवीण विठ्ठल सावंत (वय ३८), ट्रॅक्टर चालक मालक गोपाळ राठोड (वय ४०) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच भोसरीमधील शास्त्री चौक मंडळाचे अध्यक्ष स्वप्नील अशोक बुर्डे (वय २९, रा.भोसरी), डीजे मालक दर्शन ओव्हाळ (वय ३३), ट्रॅक्टर चालक मालक गोपाळ (वय ४०, कर्नाटक) यांच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला. या दोन्ही प्रकरणात पोलिस शिपाई अतीश मरगळे यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
