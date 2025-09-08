‘ईद-ए-मिलाद’च्या मिरवणुकीत डीजेचा दणदणाट
पिंपरी, ता. ८ ः प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर जयंतीनिमित्त (ईद-ए-मिलाद) मुस्लीम बांधवांनी सोमवारी (ता. ८) शहरातील विविध भागांत मिरवणूक काढली. तसेच, ठिकठिकाणी विविध कार्यक्रमांचेही आयोजन केले होते. या कार्यक्रमांमध्ये आणि मिरवणुकीत डीजेचा दणदणाट होता. कर्णकर्कश आवाजामुळे परिसरातील नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
पिंपरी-चिंचवड शहरात दिवसेंदिवस डीजेचा वापर वाढत आहे. सण-उत्सव असो की खासदार, आमदार, मंत्र्यांचा वाढदिवस. हमखास डीजेचा दणदणाट पाहायला मिळतो. डीजेच्या आवाजामुळे गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. अनेकांना कायमचे बहिरेपण येते, ऐकण्याची क्षमता कमी होते. तर, काहींची हृदयाचे ठोके वाढल्यामुळे आकस्मिक मृत्यू होतो. चिडचिड होणे, संतुलन बिघडणे, असे विविध मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पण, याकडे दुर्लक्ष करून सर्रास डीजे लावतात. शहरातील विविध भागांत सोमवारी मुस्लीम बांधवांनी डीजे लावले होते. काही ठिकाणी दुपारपासूनच डीजेचा दणदणाट पाहायला मिळाला. सायंकाळी दापोडी, चिखली, कुदळवाडी, डांगे चौक, थेरगाव, निगडी, भोसरीसह विविध भागांतून मिरवणूक सुरू होऊन पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात सांगता झाली. या मिरवणुकीत लेझर लाइट आणि डीजे लावले होते. दिवसेंदिवस डीजेचा वापर वाढत असल्याने डीजेवर पोलिसांचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते. डीजेमुक्त पिंपरी-चिंचवड शहराचा संकल्पही कागदावरच असल्याचे दिसून येते.
