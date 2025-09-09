गुन्हे वृत्त
दहशत माजवून वाहनांची तोडफोड
पिंपरी : चिंचवडमधील विद्यानगर परिसरात तीन तरुणांनी कोयते आणि रॉड घेऊन दहशत माजवीत एका व्यक्तीला जिवे मारण्याची धमकी देत वाहनांची तोडफोड केली. त्यांनी परिसरातील नागरिकांनाही धमकी दिली. या प्रकरणी परशुराम बसरकोड (रा. विद्यानगर, चिंचवड) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी सुजल सूर्यवंशी (रा. दत्तनगर, चिंचवड) याला अटक केली असून तन्मय चव्हाण (रा. दत्तनगर, चिंचवड) तसेच अमोल यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी घरासमोर थांबलेले असताना तेथे आलेल्या आरोपींनी त्यांना धमकी दिली. फिर्यादीकडे दोन हजारांची खंडणी मागून त्यांनी बाराशे रुपये जबरदस्तीने घेतले. त्यानंतर काही तासांनी आरोपी पुन्हा फिर्यादीच्या घराजवळ आले आणि ''भाईचा बर्थडे आहे, सगळ्यांनी पैसे द्या'' असे ओरडून हातातील कोयते आणि रॉड हवेत फिरवत दहशत निर्माण केली. यामुळे परिसरातील लोक घाबरून घरात पळून गेले. त्यानंतर आरोपींनी पुन्हा फिर्यादीकडे दोन हजार रुपये मागितले. त्यावर फिर्यादीने पैसे देण्यास नकार दिला असता आरोपींनी कोयत्याने फिर्यादीसह त्यांनी इतर वाहनांचीही तोडफोड करून परिसरात दहशत माजवली.
-----------------------
अपहरण करून खंडणी उकळली
पिंपरी : मारुंजीमध्ये एका व्यक्तीचे चाकूचा धाक दाखवून अपहरण करीत त्याच्याकडून २५ हजार रुपयांची खंडणी उकळण्यात आली. या प्रकरणी लालबाबुकुमार रामइक्बाल प्रसाद (रा. शिंदेवस्ती मारुंजी, मुळशी) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी आकाश तापकीर (वय २९, रा. ताजणे मळा, चऱ्होली बुद्रूक) याला अटक केली. प्रसाद काम संपवून घरी जात असताना आरोपीने त्यांना थांबवले. त्यांना जबरदस्तीने मोटारीत बसवून जिवे मारण्याची धमकी देत २५ हजार रुपये उकळले.
------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.