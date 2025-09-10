दुचाकी वाहनांसाठी ‘एमआर’ नवीन मालिका सुरू
पिंपरी-चिंचवड

पिंपरी, ता. १० ः पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने दुचाकी वाहनांसाठी ‘एमआर’ ही नवीन मालिका सुरू करण्यात येत आहे. ज्या चारचाकी वाहनमालकांना या मालिकेतील पसंती क्रमांक हवा आहे, त्यांनी ११ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी अडीचपर्यंत अर्ज करायचा आहे. दुचाकी मालिकेतील उर्वरित आकर्षक नोंदणी क्रमांक दुचाकी वाहनांसाठी आरक्षित करण्यासाठी १२ सप्टेंबरला सकाळी ११ ते दुपारी अडीचपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन परिवहन कार्यालयाने केले आहे.
आरटीओ कार्यालयात चारचाकी वाहनांसाठी क्रमांकांची यादी १२ सप्टेंबर रोजी सकाळी कार्यालयीन सूचना फलकावर लावण्यात येईल. यादीतील अर्जदारांना लिलावासाठी जास्त रकमेचा डीडी जमा करावयाचा असल्यास १२ सप्टेंबर रोजी दुपारी अडीचपर्यंत सीलबंद पाकिटात कार्यालयात जमा करावा. त्याचदिवशी दुपारी साडेतीन वाजता सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संबंधित अर्जदारांसमोर लिफाफे उघडून शुल्कापेक्षा जास्तीत जास्त रकमेचा डीडी सादर केला असेल, त्या अर्जदारास नमूद पसंती क्रमांक वितरित केला जाईल. दुचाकीची यादी १५ सप्टेंबर रोजी कार्यालयीन नोटीस बोर्डवर लावण्यात येईल. दुचाकीसाठी अर्जदारांना लिलावाकरिता जास्त रकमेचा डीडी जमा करावयाचा असल्यास १५ सप्टेंबर रोजी दुपारी अडीचपर्यंत सीलबंद पाकिटात कार्यालयात जमा करायचा आहे. त्याचदिवशी दुपारी साडेतीन वाजता सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकारी यांच्या उपस्थितीत लिफाफे उघडून जास्तीत जास्त रकमेचा डीडी सादर केलेल्या अर्जदारास नमूद पसंती क्रमांक वितरित केला जाणार आहे.

