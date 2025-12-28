जागा वाटपाबाबत सर्वच पक्षांचे तळ्यातमळ्यात
अविनाश ढगे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २८ : महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे जागा वाटपाबाबत तळ्यातमळ्यात सुरू आहे. उमेदवारी याद्यादेखील प्रसिद्ध झाल्या नसल्याने इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उमेदवारी मिळणार का, याबाबत त्यांच्यात धाकधूक वाढली आहे. दोन्ही राष्ट्रवादीचे एकत्र लढण्याबाबत रविवारी (ता. २८) सायंकाळी सहापर्यंत निर्णय झाला नसल्याने महापालिकास आघाडीतील घटक पक्षांनी आता राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला वगळुन ‘बी’ प्लॅन तयार केला असून सोमवारी (ता. २९) उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून पिंपरी चिंचवड शहरात ३२ प्रभागात १२८ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी निवडणुका होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिका भाजप स्वबळावर लढणार असल्याचे घोषीत केल्यानंतर राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र लढणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड शहरात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत दोन्ही पक्षांतील प्रमुख नेत्यांमध्ये खलबते सुरू होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पिंपरी चिंचवडचे प्रभारी, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार रोहित पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, शनिवारी (ता. २७) रात्रीपर्यंत दोन्ही पक्षांच्या आघाडीबाबत कोणताही निर्णय नव्हता. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पुणे जिल्हा संपर्कप्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी शनिवारी ताथवडे येथील एका हॉटेलमध्ये मित्रपक्ष काँग्रेस, मनसे व इच्छुक उमेदवारांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जो काही निर्णय घ्यायचा, तो रविवारी सायंकाळपर्यंत न घेतल्यास शिवसेना उमेदवारांना एबी फॉर्म वाटण्याचा पवित्रा घेतला. मात्र, रविवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत काहीही ठरले नव्हते. त्यावर
महाविकास आघाडीचा असा असेल ‘प्लॅन बी’
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष सोबत आल्यास त्यांना घेऊन, अन्यथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष एकत्र निवडणूक लढण्याचा ‘प्लॅन बी’ तयार करण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरात महाविकास आघाडीत बिघाडी होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
असे असेल संभाव्य जागावाटप
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष एकत्र निवडणूक लढल्यास काँग्रेस ४७, मनसे २० ते २५, राष्ट्रीय समाज पक्ष २ ते ३ आणि उर्वरित ५४ ते ६० जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष लढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष सोबत आल्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष प्रत्येकी ४० ते ४५, काँग्रेस ३० ते ३५ काँग्रेस, उर्वरित जागा १८ ते २० जागा मनसे लढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.