महाविकास आघाडीचे सोपस्कार केलेच कशाला?
पिंपरी, ता. २८ : ‘‘महाविकास आघाडीबाबत आमचा कोणताही संभ्रम नाही. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे हे चर्चेला महाविकास आघाडीबरोबर न बसता अजित पवार यांच्यासोबत बसतात. असेच करायचे होते, तर मग महाविकास आघाडीचे सोपस्कार केलेच कशाला?’’ असा सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा संपर्क नेते आमदार सचिन अहिर यांनी आकुर्डी येथे रविवारी (ता. २८) पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
महापालिका निवडणुकीसंदर्भात आकुर्डी, शिवसेनाभवन येथे शिवसेना (ठाकरे) पक्ष पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी जिल्हाप्रमुख ॲड. गौतम चाबुकस्वार, युवा सेनेचे नेते चेतन पवार, उप जिल्हाप्रमुख हाजी दस्तगीर मणियार, रोमी संधू, अनिता तुतारे, माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट आदी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांनी अहिर यांची भेट घेतली. तेव्हा ‘‘आमची पहिली अंतिम यादी रविवारी रात्री उशिरा किंवा फार तर सोमवारी पक्षप्रमुखांचा आदेश घेऊन जाहीर होईल.’’
महाविकास आघाडीची चर्चा पुढे जात नसल्याबाबत विचारले असता अहिर म्हणाले, ‘‘आमचा याबाबत कोणताही संभ्रम नाही. सत्तेत असलेले अजित पवार यांच्याबरोबर जाता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आम्ही मांडली. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून एकत्र आले, तर आम्ही बरोबर आहोत. खासदार डॉ. कोल्हे हे चर्चेला महाविकास आघाडीबरोबर न बसता अजित पवारांबरोबर बसतात. पुढे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत. अजित पवारांशी चर्चा करायची होती तर; मग महाविकास आघाडीचे सोपस्कार केलेच कशाला?
काँग्रेस, मनसे आणि अन्य समविचारी पक्षांना बरोबर घेऊन जात आहोत. वंचित बहुजन आघाडीशीही चर्चा केली जाणार आहे,’’ अशीही माहिती आमदार अहिर यांनी दिली.
